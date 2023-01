27 gen 2023 17:28

MEJO DE SUBURRA! – A ROMA, ZONA ANAGNINA, DUE PISCHELLI DI 14 E 15 ANNI HANNO PRESO A SASSATE IN FACCIA PER 29 VOLTE UN CASSIERE DI UN MINI MARKET PER RAPINARLO – I DUE CRIMINALI, DOPO AVER TRAMORTITO IL 45ENNE, HANNO PRESO DALLA CASSA 300 EURO PROBABILMENTE PER COMPRARE DELLA DROGA. I PISCHELLI SONO STATI ACCIUFFATI DUE GIORNI DOPO DAI CARABINIERI: A INCASTRARLI, OLTRE CHE I VIDEO DELLE TELECAMERE DI SICUREZZA, LE MACCHIE DI SANGUE SULLE GIACCHE - VIDEO!