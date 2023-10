MEJO DI UN FILM DI JAMES BOND! - UN EX 007 INGLESE, JOSHUA BOWLES, È STATO CONDANNATO ALL'ERGASTOLO PER IL TENTATO OMICIDIO, A COLPI DI COLTELLO, DI UNA COLLEGA AMERICANA DIPENDENTE DELL'AGENZIA DI CYBERSPIONAGGIO DEGLI USA, LA NSA – SECONDO I GIUDICI, L'EX AGENTE SEGRETO VOLEVA COLPIRE IL "POTERE" RAPPRESENTATO DALLA NSA E HA ORGANIZZATO UN ATTACCO "POLITICAMENTE MOTIVATO" GUIDATO ANCHE DALLA "RABBIA" NEI CONFRONTI DELLE DONNE...

(ANSA) - LONDRA, 30 OTT - Un ex 007 britannico, il 29enne Joshua Bowles, è stato condannato all'ergastolo (con un minimo di 13 anni da trascorrere dietro le sbarre) per il tentato omicidio a colpi di coltello di una collega americana dipendente dell'agenzia di cyberspionaggio degli Usa, la Nsa. Bowles, che lavorava per l'agenzia omologa operante nel Regno Unito, la Gchq, aveva preso di mira la donna sospettata nella sua mente di aver condotto attività di spionaggio indebito sul territorio britannico.

In particolare, come emerso dalla sentenza pronunciata dalla giudice Bobbie Cheema-Grubb alla Old Bailey di Londra, l'ex analista voleva colpire il "potere" rappresentato dalla Nsa e per questo ha organizzato un attacco "politicamente motivato" e guidato anche da "rabbia e risentimento" nei confronti delle donne.

Bowles, che si era dichiarato colpevole ad agosto, aveva organizzato nei minimi dettagli l'attacco avvenuto lo scorso marzo. Aveva prima pedinato e poi accoltellato la collega americana a Cheltenham, Inghilterra occidentale, dove lavorava distaccata preso la sede della Gchq.

La donna, di cui non è stato rivelato il nome, è ritornata negli Stati Uniti dopo essere sopravvissuta al tentato omicidio. Nel processo è emerso anche che l'ex agente britannico aveva fatto ricerche su internet riguardanti l'odio contro le donne e il suprematismo bianco, oltre all'attività del terrorista americano Ted Kaczynski, noto come Unabomber.

