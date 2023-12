MEJO DI UN FILM – ALL’AEROPORTO DI FILADELFIA UN BAMBINO DI 6 ANNI, CHE DOVEVA ANDARE DALLA NONNA, È STATO IMBARCATO SULL'AEREO SBAGLIATO. ED È FINITO, DA SOLO, A QUATTRO ORE DALLA SUA DESTINAZIONE, A ORLANDO – UNA STORIA CHE RICORDA LA TRAMA DI “MAMMA HO RIPERSO L'AEREO”, IL FILM IN CUI IL PROTAGONISTA, KEVIN, SI PERDE A NEW YORK – NELLA REALTÀ, ALLA FINE IL PICCOLO È RIUSCITO A…

(ANSA) - Un bambino di sei anni è stato imbarcato sull'aereo sbagliato ed è finito, da solo, a quattro ore dalla sua destinazione. Un avventura, finita bene, che ricorda la trama del secondo episodio del celebre film di Natale, 'Mamma ho perso l'aereo', quello in cui Kevin si perde a New York mentre stava volando con la famiglia a Miami per le vacanze di Natale. Casper stava viaggiando da Filadelfia a Fort Myers, in Florida, per andare a trovare la nonna ma invece è finito ad Orlando.

Quando l'aereo sul quale sarebbe dovuto arrivare è atterrato e lui non c'era la nonna Maria Ramos è stata presa dal panico. "Sono corsa dall'assistente di volo e le ho chiesto: 'Dov'è mio nipote? Ti è stato consegnato a Filadelfia?'". Ma l'hostess le ha risposto di non avere "nessun bambino a bordo".

Fortunatamente, Casper è riuscito a telefonare a sua nonna subito dopo essere atterrato a Orlando. Resta tuttavia un mistero il perché il bimbo sia stato imbarcato sull'aereo sbagliato. La compagnia Spirit Airlines si è scusata e si è offerta di rimborsare alla nonna il volo per Orlando. "Prendiamo molto sul serio la sicurezza e la responsabilità del trasporto di tutti i nostri passeggeri e stiamo conducendo un'indagine interna. Ci scusiamo con la famiglia per questa esperienza", ha scritto Spirit Airlines in una nota.

