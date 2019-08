MEJO DI UN FILM – UN BRINDISINO È STATO PESTATO PER AVER INTRAPRESO UNA RELAZIONE CON LA MOGLIE DI UN DETENUTO: LUI E L’AMANTE SI ERANO IMBOSCATI IN MACCHINA, MA SONO STATI SORPRESI DALLA SUOCERA E DAI COGNATI DELLA DONNA CHE LO HANNO PRESO A CALCI E PUGNI, PERCUOTENDOLO ANCHE CON UN BASTONE – ALLA VITTIMA È STATA PURE RUBATA L’AUTO E…(VIDEO)

Da "www.ansa.it"

pestato per relazione con moglie di un detenuto 7

Per evitare che un giovane brindisino continuasse ad incontrare la moglie di un loro parente detenuto avrebbero organizzato una spedizione punitiva e, dopo aver scoperto di notte la donna in compagnia del suo presunto amante, avrebbero pestato l'uomo con calci, pugni e schiaffi al volto, percuotendolo anche con un bastone.

pestato per relazione con moglie di un detenuto 3

Sono accusate di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, dai motivi abietti e futili e dall'aver agito con crudeltà le tre persone arrestate stamani da agenti della Squadra mobile di Brindisi.

sesso macchina

Dopo il pestaggio, compiuto il 3 agosto scorso, la vittima subì anche la rapina dell'autovettura e dei suoi effetti personali. I tre arrestati sono Vito e Giuseppe Cavaliere e Annunziata Antonicelli, madre e figli, parenti del detenuto. I due uomini si trovano in carcere, la donna ai domiciliari.

sesso in auto 10

Sono stati arrestati in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura. Secondo quanto accertato dagli investigatori, si sarebbe trattato di una spedizione punitiva maturata nell'ambiente familiare.

pestato per relazione con moglie di un detenuto 10 pestato per relazione con moglie di un detenuto 1 sesso in auto 11 pestato per relazione con moglie di un detenuto 2 SESSO IN MACCHINA pestato per relazione con moglie di un detenuto 8 pestato per relazione con moglie di un detenuto 6 sesso in auto 9 pestato per relazione con moglie di un detenuto 9 pestato per relazione con moglie di un detenuto 4 sesso in auto 8 sesso in auto 16 sesso in auto 17 pestato per relazione con moglie di un detenuto 5 sesso in auto 3 sesso in auto 2 sesso in auto 1 sesso in auto 5 sesso in auto 7 sesso in auto 20 sesso in auto 6 sesso in auto 4 pestato per relazione con moglie di un detenuto 11