21 nov 2023 14:41

MEJO DI UN FILM DI TOTO' E PEPPINO! - A CARIATI, IN PROVINCIA DI COSENZA, UN 36ENNE SI È FINTO UN ASSESSORE COMUNALE PER TRUFFARE UN SACERDOTE - IL FURBETTO, CHE NON È RIUSCITO NEL SUO INTENTO, HA CHIESTO AL PRETE UNA SOMMA DI DENARO PER AIUTARE UN GIOVANE IN DIFFICOLTA' - LA CIFRA SAREBBE POI STATA RESTITUITA DALL'AMMINISTRAZIONE, PER CUI MILLANTAVA DI LAVORARE - IL RELIGIOSO NON È CADUTO NELLA TRAPPOLA E...