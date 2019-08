MEJO DI IRONMAN – TUTE A MOTORE, HOVERBOARD VOLANTI, ARMATURE MOTORIZZATE: TUTTE LE NUOVE TECNOLOGIE CHE GLI ESERCITI MONDIALI STANNO STUDIANDO SEMBRANO USCITE DAI FILM DEI SUPEREROI MARVEL - LA FANTERIA RUSSA POTREBBE PRESTO INDOSSARE UN’ARMATURA ESOSCHELETRO CHE POTREBBE CONSENTIRE AI SOLDATI DI SPARARE CON… – VIDEO

Ellen Ioanes per https://it.businessinsider.com

I militari e alcune compagnie private in tutto il mondo stanno sviluppando nuove tecnologie in grado di trasformare i combattenti di guerra in super soldati. Tute a motore che consentono a chi le indossa di saltare tra barche che si muovono a 20 nodi e hoverboard volanti sono solo l’inizio. L’esercito russo sta sviluppando armature motorizzate che sembrano appartenere a Boba Fett di “Star Wars”. E l’hoverboard non è solo una roba da “Ritorno al futuro”, è una vera invenzione che il francese Franky Zapata ha usato con successo per attraversare la Manica.

I militari russi, così come gli Stati Uniti, la Francia e la Gran Bretagna, stanno tutti sviluppando tecnologie futuristiche che sembrano uscite da un film di successo della Marvel. Ma queste tecnologie non appartengono a un lontano futuro; molte sono già in fase di test o in uso sul campo di battaglia.

L’hoverboard di alto livello dell’inventore francese Franky Zapata è arrivato quest’anno alle celebrazioni del giorno della Bastiglia in Francia. Il presidente francese Emmanuel Macron se ne è talmente innamorato che ne ha twittato un video, suggerendo che un giorno l’esercito francese avrebbe potuto usarli in combattimento.

L’esercito americano è in fase di test finale per i suoi occhiali-binocolo Enhanced Night Vision Goggles-Binocular (ENVG-B), che consentirà ai soldati di sparare con precisione dall’altezza dell’anca e da dietro gli angoli. Forniscono inoltre una migliore consapevolezza situazionale, imaging termico e una migliore percezione della profondità.

I nuovi occhiali hanno notevolmente migliorato la capacità di tiro, ha recentemente dichiarato il tenente generale James Richardson, vice comandante dell’Esercito Futures Command, al Congresso. Gli occhiali possono mostrare il punto di mira dell’arma e possono essere collegati per vedere video o feed virtuali da altre posizioni, consentendo alle truppe di sparare con precisione da dietro gli angoli senza esporre la testa.

Il FLIR Black Hornet III è un drone tascabile che eseguirà missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione in combattimento. La 3 °Brigade Combat Team della 82a divisione aerotrasportata, ha già i droni, che vengono usati in coppia – uno per il giorno e uno che consente la visione notturna. I droni sono lunghi circa 6 pollici e possono attaccarsi alla cintura di un soldato. L’esercito spera di equipaggiare tutti i soldati con i droni in futuro.

Secondo i media statali russi, le forze armate russe stanno sviluppando il sistema di paracadute Shelest D-14, che consentirà ai soldati di accedere alle loro armi e di iniziare a sparare subito dopo essere saltati giù da un aereo.

L’agenzia di stampa russa Tass ha riferito che il sistema dei paracadute consentirebbe ai paracadutisti di avere le armi leggere sul petto e che presto la nuova tecnologia verrebbe testata presso l’Istituto di ricerca per la fabbricazione di paracadute.

La fanteria russa potrebbe presto indossare l’armatura esoscheletro Ratnik-3 che secondo quanto riferito consente ai soldati di sparare con una mitragliatrice con una sola mano. Ha motori elettrici integrati – un miglioramento rispetto alla versione Ratnik-2, che non era motorizzata. È in fase di test.

Gli Stati Uniti avevano una tuta simile in fase di sviluppo, la Tactical Assault Light Operator Suit o TALOS. Tuttavia, non è probabile che vedremo la TALOS in combattimento in tempi brevi, ha riferito Task & Purpose all’inizio di quest’anno.

L’inventore ed ex Royal Marine Richard Browning ha testato la sua tuta jet sul Canale della Manica questa settimana, usando la tuta a cinque turbine per spostarsi avanti e indietro con facilità tra le barche della Royal Navy.

“È un uccello? È un aereo? No, è l’uomo razzo! Inventore, pilota ed ex riservista dei Royal Marines Richard Browning, insieme alla HMS Dasher, ha testato la sua tuta da moto a propulsione sull’acqua dello stretto del Solent per la prima volta”, ha twittato la Royal Navy martedì.

L’esercito americano sta sviluppando un cannone laser da 50 kilowatt, il Multi-Mission High Energy Laser, laser multi-missione ad alta energia (MMHEL), da montare su veicoli da combattimento Stryker. È progettato per sparare droni ed esplosivi dal cielo e l’esercito prevede di lanciarlo nei prossimi quattro anni.

L’esercito ha accelerato lo sviluppo e il dispiegamento di MMHEL. “È giunto il momento di portare sul campo di battaglia armi ad energia diretta”, ha dichiarato il tenente generale Neil Thurgood, responsabile dell’ipersonica, energia diretta, spazio e rapida acquisizione.

L’esercito sta testando occhiali che utilizzano il riconoscimento facciale, così come la tecnologia che traduce parole scritte come segnali stradali. Gli occhiali potrebbero persino essere in grado di proiettare dati visivi dai droni proprio di fronte agli occhi dei soldati. L’Integrated Visual Augmentation System (IVAS) è una tecnologia Microsoft HoloLens modificata e dovrebbe essere ampiamente utilizzata a metà anni 2020.

“Ne dimostreremo molto, molto presto, l’abilità, sul corpo – se ci sono persone di interesse che vuoi cercare e stai camminando, le identificherà molto rapidamente “, ha detto il Col. Chris Schneider, project manager dell’IVAS, durante una recente dimostrazione della tecnologia.

