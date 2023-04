MELA BACATA? MELA BUCATA! – A SEATTLE, NEGLI STATI UNITI, UNA BANDA DI LADRI HA SVALIGIATO UN NEGOZIO DELLA APPLE IN UN CENTRO COMMERCIALE, ENTRANDO DA UN BUCO APERTO NEL MURO DEL BAGNO – LA BANDA SI È FREGATA 436 IPHONE E ALTRI PRODOTTI, PER UN TOTALE DI MEZZO MILIONE DI DOLLARI. I LADRI SONO RIUSCITI A METTERE A SEGNO IL COLPO ENTRANDO DA UN NEGOZIO ADIACENTE, HANNO EVITATO GLI ALLARMI E...

Estratto dell’articolo di Elisabetta Rosso per www.fanpage.it

GALLERIA SCAVATA PER RAPINARE NEGOZIO APPLE A SEATTLE

La trama in stile Ocean 11 c’è. Un tunnel segreto, un buco nel muro, e un Apple Store svaligiato. È successo in un centro commerciale di Seattle, domenica 2 aprile, i ladri hanno scavato una galleria nel bagno del negozio adiacente al punto vendita, e poi sono entrati aggirando i sistemi di allarme.

"Circa 436 iPhone in totale sono stati estratti dal retro", ha dichiarato Maren McKay, responsabile delle comunicazioni del dipartimento di polizia di Lynnwood. "In totale è stata rubata merce per un valore di circa 500.000 dollari e si tratta di iPhone, iPad ed Apple Watich".

La rapina, come spiega la polizia è stata organizzata ad hoc, analizzando i filmati infatti non sono riusciti a identificare i ladri, che indossavano maschere per coprire il volto. Non sono state nemmeno trovate impronte digitali nel negozio. […]

I ladri hanno portato via buona parte della merce in vendita nel negozio, soprattutto iPhone, scavando un tunnel. Sono entrati forzando la porta del Seattle Coffee Gear il negozio per macchine da caffè di fianco all'Apple Store, e poi hanno rubato la merce. Il passaggio ha permesso ai ladri di bypassare gli allarmi, e infatti il proprietario del negozio ha scoperto la rapina solo il lunedì mattina. […]