7 nov 2023 17:44

UNA MELA AL GIORNO TOGLIE LA DEPRESSIONE DI TORNO! - UN NUOVO STUDIO HA RIVELATO CHE L'ASSUNZIONE REGOLARE E IN QUANTITÀ ELEVATE DI FRUTTA FRESCA AIUTA A PREVENIRE DEPRESSIONE E DEMENZA - MANGIARE FRUTTA AIUTA AD AUMENTARE IL VOLUME DELLA MATERIA GRIGIA, QUELLA PARTE DI TESSUTO CEREBRALE FORMATA PRINCIPALMENTE DAI NEURONI, IN ALCUNE REGIONI DEL CERVELLO, IN PARTICOLARE L'IPPOCAMPO, CHE…