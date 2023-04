5 apr 2023 12:10

LA MELA NON CADE LONTANO DALL’ALBERO – SALVATORE DI LAURO, FIGLIO DEL BOSS PAOLO (DETTO “CIRUZZO O' MILIONARIO” DETENUTO AL 41BIS) AVREBBE MALMENATO SUA MOGLIE ED È STATO ARRESTATO A NAPOLI – A FEBBRAIO IL 35ENNE SI È PRESENTATO SOTTO L’APPARTAMENTO DI SUA MOGLIE, CHE DA TEMPO ANDATA VIA DI CASA, CON L’INTENZIONE DI DARE FUOCO AL PALAZZO E LA DONNA LO HA DENUNCIATO. LA POVERETTA DA TEMPO VIVEVA "RECLUSA" IN CASA PER PAURA DI SUBIRE AGGRESSIONI...