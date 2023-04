LA MELA NON CADE MAI TROPPO LONTANO DALL’ALBERO – LEGGETE LE TORTURE E GLI OMICIDI DEI TRE FIGLI DI JOAQUIN "EL CHAPO" GUZMAN, FINITI NEL MIRINO DEI FEDERALI AMERICANI PER AVER INIETTATO NEL PAESE DOSI ENORMI DI FENTANYL – I TRE SONO ACCUSATI DI AVER DATO IN PASTO LE VITTIME, VIVE O MORTE, ALLE TIGRI DOPO AVERLE SOTTOPOSTE A TORTURE BRUTALI, USANDO SCARICHE ELETTRICHE E CAVATAPPI CONFICCATI NELLA PELLE. LE FERITE VENIVANO POI RIEMPITE DI PEPERONCINO E…

DAGONEWS

ovidio guzman lopez, jesus alfredo guzman salazar and ivan archivaldo guzman salazar 1

I figli del famigerato signore della droga Joaquin "El Chapo" Guzman e i loro soci del cartello hanno usato cavatappi, scariche elettriche e peperoncini piccanti per torturare i loro rivali. Ma c’è di peggio. Alcune delle loro vittime finivano per diventare, da vivi o da morti, cibo per tigri. È l’atto d’accusa lanciato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in cui si indicano I tre figli di Guzman - Ovidio Guzmán López, Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archivaldo Guzmán Sálazar, noto come Chapitos, o piccolo Chapos – di essere tra i 28 membri del cartello di Sinaloa, finiti nel mirino per il traffico di fentanyl negli Usa.

fentanyl 3

Il Dipartimento di Giustizia ha accusato i membri del cartello di gestire "il traffico di fentanyl più grande, più violento e più prolifico al mondo", aggiungendo anche i dettagli dei brutali metodi di tortura e le esecuzioni del cartello, utilizzati per estendere il potere e intimidire i nemici.

el chapo

«Una volta che le informazioni erano ottenute dai prigionieri, in genere attraverso la tortura, questi individui venivano uccisi - da o sotto la direzione degli stessi Chapitos – I loro corpi venivano fatti sparire in fretta. Alcuni venivano dati in pasto alle tigri».

In un'altra descrizione agghiacciante, i pubblici ministeri federali hanno affermato che due dei figli di El Chapo erano coinvolti nella cattura e nell'omicidio di due agenti delle forze dell'ordine federali messicane nel 2017. Uno degli ufficiali è stato interrogato e ucciso mentre l'altro è stato torturato, davanti ai figli di El Chapo, dai sicari del cartello, noti come "Ninis".

«Per circa due ore, i membri dei Nini hanno torturato la vittima, inserendo un cavatappi nei muscoli della vittima, strappandolo via e mettendo peperoncini piccanti nelle sue ferite aperte e nel naso. Poi è stato ucciso». La vittima e il suo collega ucciso sono stati poi scaricati vicino a un motel fuori da un'autostrada vicino a un ranch.

chapitos del fentanyl

L'accusa prosegue affermando che i figli di El Chapo hanno utilizzato scariche elettriche e il waterboarding per torturare membri di cartelli della droga rivali e soci che si sono rifiutati di pagare i debiti.

fentanyl 1 fentanyl 2