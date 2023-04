MELANIA TRUMP NON E' UNA POVERA CORNUTA: HA UN PELO SULLO STOMACO DA FAR PAURA – IL MATRIMONIO CON TRUMP È UN CONTRATTO CHE VIENE RINEGOZIATO OGNI VOLTA CHE IL PUZZONE FA UN PASSO FALSO – SPOSANDO UNO COME TRUMP, MELANIA SAPEVA A COSA SAREBBE ANDATA INCONTRO: IN CAMBIO DI CORNA E POLEMICHE HA OTTENUTO UNA VITA DA REGINA - ORA SI GONGOLA NELL'ENCLAVE DI SLOVENI CHE LA CIRCONDA A MAR-A-LAGO (GENITORI E AMICHE)

DAGONEWS

DONALD E MELANIA TRUMP

Che succede nel matrimonio di Donald Trump? Davvero pensa al divorzio? La sua assenza dopo l’incriminazione del marito è in netto contrasto con la foto scattata a Palm Beach la settimana scorsa.

Gina Loudon, molto vicina a Trump, sostiene che quella immagine è “l’emblema dell’amore e della felicità. Lei sostiene suo marito, come ha sempre fatto”. Ma la sua assenza ha dato la stura al gossip, dando nuovamente voce a chi la descrive come prigioniera di un matrimonio infelice con un uomo di 24 anni più anziano di lei.

In un libro di memorie del 2018, l'ex assistente di Trump, Omarosa Manigault Newman, ha scritto: «Melania conta ogni minuto fino a quando non sarà fuori dalla casa bianca e divorziare». Eppure solo lo scorso maggio, l'ex First Lady ha sorriso e ha detto a Fox News “mai dire mai” quando le è stato chiesto di un possibile ritorno alla Casa Bianca.

donald trump a cena con melania

Insomma, sarebbe l’ennesimo capitolo di una storia che si ripete. Nel gennaio 2018, pochi giorni dopo che la presunta relazione di Trump con Stormy Daniels venne pubblicata dal “Wall Street Journal”, la First Lady annullò i piani per accompagnare il marito al World Economic Forum di Davos, in Svizzera. I media impazzirono, ma settimane dopo ricomparve accanto al marito sfoggiando il sorriso.

Non più tardi di giovedì scorso, una conduttrice del talk show “The View”, Sara Haines, ha ipotizzato che il matrimonio di Melania sia una transazione: «Potrebbero esserci soldi in cambio, accordi fatti, accordi firmati». La teoria secondo cui le sue ragioni per rimanere sposata sono finanziarie è tutt'altro che nuova, ovviamente.

donald e melania trump lancio candidatura 2024

Un libro del 2020 della giornalista del “Washington Post”, Mary Jordan, ha raccontato che parte del motivo per cui Melania ha ritardato il suo trasferimento alla Casa Bianca dalla Trump Tower fino al 2017 era che stava rinegoziando il suo accordo prematrimoniale.

Sebbene i dettagli dell'accordo rimangono un mistero, Jordan ha osservato che inizialmente "non era stato generoso". La cinica ricostruzione voleva che lei avesse ottenuto un accordo migliore. Eppure coloro che hanno conosciuto bene Melania nel corso degli anni affermano che è ingiustamente diffamata e spesso sottovalutata.

Donald Trump e Melania

Parlando al “DailyMail.com”, l'ex capo dello staff di Melania, Stephanie Grisham, che si è dimessa dopo l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, ha dichiarato: «Credo che Melania sapesse chi era suo marito quando lo ha sposato. Ha una visione molto realistica e pratica di chi sia suo marito. Non ha mai parlato di divorzio. E quando si trattava di Stormy, diceva sempre questo: “è un suo problema”.' Non ero sorpresa che non fosse a Mar-a-Lago mercoledì. Non vuole essere vista come la moglie che sarà accanto a suo marito qualunque cosa faccia. Mette se stessa al primo posto. Non ha mai voluto essere come Hillary Clinton. Dopo che la notizia di Monica Lewinsky è uscita, Hillary ha accompagnato suo marito all'elicottero durante il pranzo. Melania non voleva essere quella persona».

melania trump molla da solo donald 1

Potrebbe essere questo il motivo dell’assenza di Melania?

Certamente, Grisham - che è rimasta relativamente fedele a Melania, nonostante sia apertamente critica nei confronti di Trump - dipinge l'immagine di una donna molto più assertiva e impegnata.

A differenza di Ivanka – ex feroce difensore di Trump e amata First daughter – Melania non ha ancora vacillato nel suo sostegno a Trump, almeno nelle sue dichiarazioni pubbliche.

melania e donald trump 7

Melania deve ancora cambiare la linea ufficiale secondo cui "sostiene fermamente suo marito" - nonostante l'umiliazione che deve provare per l'affare Stormy Daniels.

Sì, la sua assenza a Mar-a-Lago mercoledì solleva nuove domande sulla stabilità del matrimonio dei Trump, ma chiunque sia ragionevole saprebbe anche che ha confuso e rimescolato le acque più volte in questi anni.

2. MELANIA NON SI FA VEDERE (E LUI NON LA CITA MAI) A MAR-A -LAGO ORMAI FANNO VITE SEPARATE

V.Ma. per il “Corriere della Sera”

[…] Giovedì scorso, dopo la notizia dell’incriminazione, gli ospiti del club di Trump a Palm Beach in Florida hanno raccontato che Melania sorridente accoglieva gli ospiti insieme al marito. «È molto attenta ai suoi doveri sociali, ma fa la sua vita», riferisce una fonte della rivista People . «Cenano con gli ospiti, ma hanno alloggi separati a Mar-a-Lago.

donald e melania trump 2

Lei si dedica soprattutto al figlio Barron, che ora ha 17 anni». Li ha compiuti il 20 marzo, nel trambusto dell’incriminazione del padre. Anche i genitori sloveni di Melania si sono trasferiti a Mar-a-Lago, secondo People . «Stanno insieme come una tribù. È felice a Palm Beach». La stessa fonte sottolinea che Melania resta «arrabbiata e non vuole sentir parlare» dei pagamenti alla pornostar Stormy Daniels e alla modella di Playboy Karen McDougal, per farle tacere su presunti rapporti sessuali con il marito. «Preferisce ignorarlo e sperare che passi».

[…]

donald e melania trump 1

Da first lady Melania optò per assenze strategiche quando i titoli dei giornali parlarono delle tresche del marito.

Nel febbraio 2018, evitò la tradizionale passeggiata con Donald sul prato della Casa Bianca fino al suo elicottero dopo che il New Yorker pubblicò un’inchiesta secondo cui la relazione con McDougal durò mesi. Era sparita anche il mese prima, quando uscì la notizia della storia con Stormy. Ma quando lui vinse le elezioni del 2016 e si spostarono alla Casa Bianca, Melania ha rinegoziato il loro accordo pre-matrimoniale. «Qualunque cosa succeda a Donald — nota People — lei starà bene».

donald trump melania trump

3. TRUMP VA AL CONTRATTACCO «HO SOLO DIFESO L'AMERICA» VOCI DI DIVORZIO DA MELANIA

Estratto dell’articolo di Anna Guaita per "Il Messaggero"

[…] la stessa moglie Melania è diventata un mistero, al punto che sono ritornate le voci di un imminente divorzio. L'abbiamo intravista una sera, nella sala da pranzo del club Mar-a-Lago, elegantissima, sempre con quel suo sorriso misurato imparato sulle passerelle e nei servizi fotografici, ma taciturna e fredda verso il marito. E soprattutto non c'erano né lei né il figlio Barron durante il discorso di Trump martedì sera.

melania e donald trump 1

Nei giorni scorsi vari media Usa hanno sostenuto che Melania stia soffrendo per il ritorno in superficie dello scandalo di Stormy Daniels e di Karen McDougal, le infedeltà del marito avvenute proprio nelle settimane seguenti alla nascita del loro unico figlio, Barron. Vari testimoni sostengono che la ex first lady viva circondata da un ristretto numero di fedelissimi, una "piccola tribù" del tutto avulsa dalla realtà, e non voglia sentirsi dire nulla di quel che succede oltre i dieci ettari di prati pettinati, spiagge bianche e mare blu che sono oggi il suo mondo.

donald e melania trump omarosa manigault newman e donald trump 2 omarosa manigault newman e donald trump 1 omarosa manigault newman e donald trump 4 omarosa manigault newman e donald trump 3 DONALD E MELANIA TRUMP NEL 2006 donald e melania trump 2 donald e melania trump 1 barron, donald e melania trump melania e donald trump 3