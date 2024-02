MELONI E LOLLO FANNO IL GIOCO DELLE TRE CARTE – L’ANNUNCIO ROBOANTE DELLA DUCETTA: “LE RISORSE DEL PNRR PER GLI AGRICOLTORI PASSANO DA 5 A 8 MILIARDI DI EURO”. MA SONO GLI STESSI SOLDI GIÀ RINEGOZIATI E PROMESSI IL 24 NOVEMBRE DAL COGNATO, E MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA. E INFATTI I CONTADINI CHE PROTESTANO SUI TRATTORI IN TUTTA ITALIA NON CI SONO CASCATI…

Estratto dell’articolo di Rosaria Amato per www.repubblica.it

GIORGIA MELONI FRANCESCO LOLLOBRIGIDA ILLUSTRAZIONE DEL FATTO QUOTIDIANO

"Le risorse del Pnrr dedicate al mondo degli agricoltori, che per noi è particolarmente importante, passano da 5 a 8 miliardi di euro": l’annuncio della premier Meloni sabato a Catania, durante una visita a uno stabilimento Enel che produce pannelli solari, assomiglia molto a un altro, ancora sul sito del ministero dell’Agricoltura, datato 24 novembre.

“Grazie al lavoro del governo Meloni e del dicastero che rappresento, raddoppiate le risorse del Pnrr destinate al settore agroalimentare”, affermava un Francesco Lollobrigida molto sorridente, spiegando che “la dotazione finanziaria passerà da 3,68 a 6,53 miliardi di euro. A questi vanno aggiunti i fondi del Piano nazionale complementare, pari a 1,2 miliardi, per un totale di circa 8 miliardi di euro: il più grande stanziamento economico mai registrato per l’asset primario della nostra Nazione”.

protesta degli agricoltori sui trattori a orte

Ovviamente gli 8 miliardi sono gli stessi. L’annuncio infatti ieri non ha avuto alcuna eco nel mondo agricolo, ancora sulle barricate […]. Le risorse sono dunque frutto della rinegoziazione del Pnrr, condotta nella seconda metà del 2023: il via libera annunciato oltre due mesi fa. E non vengono incontro alle rivendicazioni più forti degli agricoltori italiani, che […] contestano gli accordi di libero scambio […] e i criteri di distribuzione delle risorse della Pac, […] ma al governo italiano chiedono anche il ripristino delle agevolazioni Irpef.

meme giorgia meloni francesco lollobrigida

Delle nuove risorse, invece, 2,3 miliardi sono destinati ai contratti di filiera e che saranno gestiti attraverso l’Ismea sotto forma di prestiti e sovvenzioni, mentre 850 milioni vanno a sostegno ai parchi agrisolari, la cui dotazione è passata da 1,5 miliardi a 2,3 miliardi, con l’obiettivo di arrivare a 1,3 gigawatt.

"Siamo di fronte all'ennesima presa in giro alimentata dalla propaganda del governo […]”, rileva il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. […]

meloni lollobrigida protesta degli agricoltori sui trattori a orte protesta degli agricoltori a bruxelles 6 protesta degli agricoltori a bruxelles 5 protesta degli agricoltori a bruxelles 4 protesta degli agricoltori a bruxelles 18 TAROCCO - ARIANNA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA COME CHIARA FERRAGNI E FEDEZ - MEME BY EMILIANO CARLI protesta degli agricoltori a bruxelles 19 protesta degli agricoltori a bruxelles 21 protesta degli agricoltori a bruxelles 20 protesta degli agricoltori sui trattori a orte protesta degli agricoltori sui trattori a orte FRANCESCO LOLLOBRIGIDA GIORGIA MELONI AL VINITALY LOLLOBRIDGERTON - MEME BY EMILIANO CARLI francesco lollobrigida arianna meloni giorgia meloni francesco lollobrigida SIAMO UNA GRANDE FAMIGLIA - MEME BY EMILIANO CARLI MELONI - LOLLOBRIGIDA - GIAMBRUNO - PARENTI SERPENTI