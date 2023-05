20 mag 2023 11:50

PER MELONI E MACRON È L’ORA DELLA TREGUA. QUANTO DURERA’? – A HIROSHIMA LA DUCETTA HA AVUTO UN FACCIA A FACCIA DI 45 MINUTI CON IL PRESIDENTE FRANCESE SUL TEMA DEI MIGRANTI. UN CHIARIMENTO DOPO GLI SCHIAFFONI RIFILATI AL GOVERNO ITALIANO DA PARTE DEI FEDELLISIMI DEL TOY BOY DELL’ELISEO – “IO SONO GIORGIA” CRITICA IL FMI PER I FONDI NEGATI ALLA TUNISIA – LA PREMIER ANTICIPA IL RIENTRO DAL G7 PER SEGUIRE DA VICINO L’EMERGENZA IN EMILIA-ROMAGNA