MELONI E PANDORI: LO SCAZZO È SERVITO! – DOPO GINO PAOLI CONTRO ELODIE, ARRIVA IL “DISSING” PER CHIUDERE IL 2023 COL BOTTO: I FERRAGNEZ CONTRO LA DUCETTA! – DOPO L’ATTACCO DI “IO SO’ GIORGIA” A CHIARA FERRAGNI PER IL “PANDORO-GATE”, È ARRIVATA LA RISPOSTA PRONTA DI FEDEZ IN SOCCORSO DELLA MOGLIE: “ECCOLA LA PRIORITÀ DEL NOSTRO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, NON LA DISOCCUPAZIONE, DELLA MANOVRA FISCALE FATTA COL CULO. MIA MOGLIE NON HA POTUTO BENEFICIARE DELL’IMMUNITÀ PARLAMENTARE COME L’ONOREVOLE SANTANCHÈ. QUINDI PAGHERÀ SE DOVRÀ PAGARE…" - VIDEO

Meloni contro Ferragni: "Promuove carissimi panettoni dietro finta beneficenza ma prende cachet milionari"pic.twitter.com/SmoOn1h9b7 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 17, 2023

giorgia meloni ad atreju 2023

Estratto dell’articolo di Renato Franco per www.corriere.it

Meloni attacca. Fedez risponde. Tutto parte dalle dichiarazioni di Giorgia Meloni sul palco di Atreju: «Il vero modello da seguire non solo gli influencer che fanno soldi a palate […] promuovendo carissimi panettoni con i quali si fa credere che si farà beneficenza». […] Chiaro riferimento a Chiara Ferragni a alla decisione dell’Antitrust.

fedez e chiara ferragni

Fedez prende immediatamente in mano le sue stories di Instagram e risponde. […]«La presidente del Consiglio avrà parlato della disoccupazione giovanile? Della manovra finanziaria che stanno facendo con il culo e che non hanno ancora finito? Della pressione fiscale del Paese? No. Ha deciso di dire che bisogna diffidare dalle persone che lavorano sul web. Questa è la priorità del nostro presidente del Consiglio». Allora ecco l’elenco delle cose che loro hanno fatto e in cui lo Stato «non ha fatto praticamente nulla».

CHIARA FERRAGNI E IL CASO DEL PANDORO BALOCCO – VIGNETTA BY VUKIC

Si torna al periodo della pandemia: «Io e mia moglie abbiamo fatto una raccolta fondi da 4 milioni di euro e abbiamo costruito in 10 giorni una terapia intensiva da 150 posti letto che ha salvato delle vite seduta stante. Sapete il governo e la Regione Lombardia quanto hanno speso per costruire la stessa terapia intensiva con gli stessi posti letto entrata in funzione una miriade di mesi dopo?Dieci milioni di euro per curare forse un decimo delle persone che abbiamo curato noi». E ancora: «Le maestranze dei lavoratori dello spettacolo erano state completamente dimenticate dallo Stato: in un anno il governo aveva raccolto mezzo milione di euro, io in dieci giorni tre milioni di euro, che in un anno sono diventati sette».

GIORGIA MELONI AD ATREJU

Quindi torna sulla vicenda del panettone: «Mia moglie impugnerà ciò che è stato detto nelle sedi opportune e si difenderà, anche perché mia moglie a differenza delle persone che compongono il suo partito (di Giorgia Meloni) non ha potuto beneficiare dell’immunità parlamentare come l’onorevole Santanchè. Quindi pagherà se dovrà pagare».

ARTICOLI CORRELATI

[…]

giorgia meloni ad atreju 2023 giorgia meloni ad atreju 2023 pandoro chiara ferragni 8 chiara ferragni e fedez chiara ferragni e fedez fedez e chiara ferragni pandoro chiara ferragni 9 il tutorial di chiara ferragni per decorare il suo pandoro 1 il tutorial di chiara ferragni per decorare il suo pandoro 2 il tutorial di chiara ferragni per decorare il suo pandoro 3 il tutorial di chiara ferragni per decorare il suo pandoro 4 il tutorial di chiara ferragni per decorare il suo pandoro 5 GIORGIA MELONI AD ATREJU giorgia meloni ad atreju 2023 giorgia meloni ad atreju 2023 giorgia meloni ad atreju 2023