MELONI SOTTO UN TRENO, ANZI UN TRENINO! - IL SEGRETARIO GENERALE DELLA UIL, PIERPAOLO BOMBARDIERI, HA REGALATO UN MODELLINO DI FRECCIAROSSA A GIORGIA MELONI PER SFOTTERE LOLLOBRIGIDA (E SALVINI) - LEI È STATA AL GIOCO, HA SORRISO E HA DETTO: ''LO DARO' A MIA FIGLIA'" - IL SINDACALISTA: "IL GIOCATTOLO ERA PER IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E PER SALVINI, CHE PIU' CI PRECETTA PIU' CI FA RIEMPIRE LE PIAZZE..." – VIDEO

Da "Un Giorno da Pecora" - Rai Radio1

“Non sono deluso dall’incontro, mi aspettavo esattamente questo. Il governo ha sempre detto che non avrebbe fatto grandi modifiche, abbiamo preso atto di questa scelta dell’esecutivo. Il primo di dicembre saremo in piazza. Se l’incontro fosse un risultato calcistico direi che sarebbe uno zero a zero”.

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, appena uscito dall’incontro tra i sindacati ed il governo. A Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, il sindacalista ha aggiunto: “c’è stato un clima cordiale, un confronto utile anche nella diversità delle posizioni ed un grande rispetto reciproco”.

"Oggi ho fatto un regalo a Meloni: un modellino di un treno Frecciarossa, a batterie, che avevo tenuto per tutto il tempo nel mio zaino, sotto al tavolo. In realtà era per Salvini, che più ci precetta e più ci fa riempire le piazze. Però sia lui che Lollobrigida sono andati via prima dall'incontro.

giorgia meloni pierpaolo bombardieri

La Meloni? E’ stata al gioco, ha sorriso e ha detto: 'vedremo se lo darò a loro oppure lo darò a mia figlia'…” Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, appena uscito dall’incontro tra i sindacati ed il governo.

