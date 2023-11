7 nov 2023 14:10

LA MEMORIA USATA A CONVENIENZA - IN GERMANIA, LA PRESIDE DI UN ASILO INTITOLATO AD ANNA FRANK VORREBBE CAMBIARE IL NOME PER UNO "PIU' A MISURA DI BAMBINO" - LA PROPOSTA È STATA FATTA DOPO LA RICHIESTA DEL CONSIGLIO DEI GENITORI E DEI DIPENDENTI - LA STORIA DELLA GIOVANE EBREA TEDESCA, DIVENUTA UN SIMBOLO DELLA SHOAH PER IL SUO DIARIO, È RITENUTA "DIFFICILE DA COMPRENDERE" PER I BAMBINI E ANCHE PER I GENITORI DI ORIGINI STRANIERE (E ALLORA FATEGLIELA CAPIRE!)