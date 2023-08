MENO BODY POSITIVITY, PIU' DIETE – L’UOMO PIÙ GRASSO AL MONDO È RIUSCITO A PERDERE 300 CHILI (PRIMA NE PESAVA IL DOPPIO). JUAN PEDRO FRANCO, NEL 2016 È STATO “INCORONATO” DAL "GUINNES WORLD RECORD" COME LA PERSONA PIÙ PESANTE DEL MONDO. IL 39ENNE ERA OBBLIGATO A LETTO MA GRAZIE ALL'AIUTO DEI MEDICI ORA RIESCE A CAMMINARE - ALLA FACCIA DI TUTTI GLI INFLUENCER CHE SOSTENGONO CHE BISOGNA ACCETTARSI PURE DA OBESI (MAGNATE DE MENO E FATE SPORT)

L'uomo più grasso al mondo ha perso oltre 300 chili. Insieme al peso ha perso anche il suo record e oggi si gode la vita con più "leggerezza" tra l'affetto dei suoi cari.

Juan Pedro Franco, con i suoi quasi 600 chili, non riusciva a camminare o alzare un braccio. Oggi sui social si mostra mentre accarezza il cane e con l'ausilio di una stampella riesce anche a passeggiare. L'aumento di peso, per ora, non sembra essere una strada percorribile.

L'ex uomo più grasso del mondo ha mostrato il suo incredibile dimagrimento in una serie di foto sui social dopo aver perso più della metà del suo peso corporeo. Juan Pedro Franco è stato incoronato la persona più pesante in vita dal Guinness World Records nel 2016, quando i suoi 584 chili, quasi la somma di 10 uomini adulti insieme, erano diventati già un grande problema.

L'ormai 39enne, dal Messico, era diventato così grasso che era costretto a letto e aveva bisogno di paranchi per sedersi e otto persone per spostarlo. Doveva persino indossare un pannolino perché non poteva andare in bagno. […]

Dopo una disperata richiesta di aiuto, lo specialista dell'obesità, il dottor José Antonio Casteñeda, ha accettato di aiutare Juan nel 2016. Mentre era in ospedale per gli accertamenti prima dell'intervento gli è stato anche diagnosticato diabete di tipo 2, disfunzione tiroidea, ipertensione e liquido nei polmoni. […]

