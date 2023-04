E MENO MALE CHE LA CINA DOVEVA FAVORIRE IL CESSATE IL FUOCO IN UCRAINA - A PECHINO FA COMODO LO STATUS QUO: IL PROSEGUIMENTO DELLA GUERRA IN UCRAINA RENDE SEMPRE PIÙ DIPENDENTE LA RUSSIA DALLA CINA MENTRE STATI UNITI ED EUROPA SI LOGORANO NEL SOSTEGNO A KIEV - IL MINISTRO DELLA DIFESA CINESE, LI SHANGFU, NELL'INCONTRO A MOSCA CON PUTIN, ANNUNCIA IL RAFFORZAMENTO DELLA “COMUNICAZIONE STRATEGICA TRA I DUE ESERCITI, IL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE MULTILATERALI"

1 - CINA, PIÙ COMUNICAZIONE STRATEGICA CON MOSCA TRA GLI ESERCITI

(ANSA) - PECHINO, 17 APR - La Cina "è disposta a lavorare con la Russia per attuare pienamente il consenso raggiunto dai due capi di stato", Xi Jinping e Vladimir Putin, al fine di "rafforzare ulteriormente la comunicazione strategica tra i due eserciti, il coordinamento e la cooperazione multilaterali e dare nuovi contributi al mantenimento della sicurezza e della stabilità mondiali e regionali".

E' quanto ha detto il ministro della Difesa Li Shangfu, nell'incontro avuto ieri a Mosca con Putin, durante la sua prima missione all'estero dopo aver assunto a marzo la nuova carica. Li, nel resoconto fornito da Pechino, ha affermato che i due capi di stato hanno stabilito "la direzione per lo sviluppo delle relazioni Cina-Russia", mentre il partenariato strategico globale di coordinamento nella nuova era è stato continuamente approfondito". Inoltre, la fiducia reciproca militare "è stata sempre più consolidata e la cooperazione ha prodotto risultati fruttuosi".

Putin, da parte sua, "ha chiesto di trasmettere i più sinceri saluti e auguri al presidente Xi Jinping", ricordando la sua visita in Russia fatta a marzo "con risultati fruttuosi. Il presidente Xi e io abbiamo fatto piani e accordi per lo sviluppo delle relazioni Russia-Cina nella nuova era e abbiamo concordato di rafforzare ulteriormente il coordinamento strategico bilaterale e di approfondire la cooperazione pratica nei settori dell'economia, della cultura e dell'istruzione", ha aggiunto Putin secondo la nota del ministero della Difesa cinese.

La cooperazione militare Russia-Cina occupa "una posizione importante nelle relazioni tra i due Paesi", con l'auspicio che le parti "rafforzino la cooperazione in aree quali esercitazioni congiunte e scambi professionali". Li è nella lista delle funzionari cinesi sanzionati dal Tesoro degli Stati Uniti per il suo ruolo avuto nel recente passato negli acquisti militari dalla Russia.

2 - MISSILI SULLA PASQUA COLPITE LE CHIESE UCRAINE PUTIN: LA CINA CI SOSTIENE

Estratto dell’articolo di Mauro Evangelisti per “il Messaggero”

Nessuna tregua per la Pasqua ortodossa. I russi continuano a bombardare l'Ucraina e secondo Kiev non hanno risparmiato neanche le chiese. L'attesa controffensiva ucraina sembra tardare, anche a causa della fuga di documenti segreti del Pentagono.

La Cina benedice la guerra voluta da Putin. Il ministro della Difesa Li Shangfu ha parlato con lo Zar e il Cremlino ha ribadito che la precedente visita di Xi Jinping era stata molto fruttuosa.

Il rapporto tra i due paesi, assicurano a Mosca, è sempre più solido tanto che Putin si sbilancia e spiega: «Con la Cina ci scambiamo regolarmente informazioni utili, collaboriamo nella sfera tecnico-militare, teniamo esercitazioni congiunte in vari teatri operativi: sia in Estremo Oriente, in Europa, in mare, a terra, in aria».

La mediazione a favore dei negoziati attribuita a Xi Jinping non è mai cominciata visto che il presidente cinese non ha neppure chiamato al telefono Zelensky come era stato ventilato. Al di là dei proclami, la linea di Pechino appare sempre più evidente: il proseguimento della guerra in Ucraina rende sempre più dipendente Mosca dalla Cina, al contempo gli Usa e l'Europa si stanno logorando nel sostegno, anche con forniture di armi, a Kiev. Così Putin parlando della Cina fa sapere alla Tass: «Le relazioni si stanno sviluppando in modo dinamico in tutti i settori, nell'economia, nella sfera culturale, dell'istruzione». […]

