11 mar 2024 19:15

MENO MALE CHE ESISTE IL PARTY DI VANITY FAIR A MOSTRARCI LA GNOCCA! – SE SUL RED CARPET DEGLI OSCAR È ANDATA IN SCENA LA NOIA, IL TAPPETO ROSSO DELLA FESTA DI VANITY È STATO UN TRIPUDIO DI CAPEZZOLI E CHIAPPE IN BELLA MOSTRA - EMILY RATAJKOWSKI CON IL VESTITO CHE LASCIAVA INTRAVEDERE LA ZINNA, ANITTA E FLORENCE PUGH SENZA REGGISENO, MOSTRAVANO CON ORGOGLIO IL SENO NUDO – SAWEETIE SI È STRIZZATA LE MAMMELLONE PER I FOTOGRAFI, LA RAPPER ICE SPICE HA PUNTATO TUTTO SUL CULONE. E PERSINO CHARLIZE THERON HA OPTATO PER UN VESTITO VEDO E NON VEDO… VIDEO