E MENO MALE CHE PUTIN AVEVA FINITO LE MUNIZIONI – NELL’ATTACCO CONTRO L’UCRAINA DI QUESTA MATTINA LA RUSSIA HA LANCIATO 110 MISSILI. SECONDO L’ESERCITO DI KIEV NON NE ERANO MAI STATI VISTI COSÌ TANTI CONTEMPORANEAMENTE – IL BILANCIO DELLE VITTIME SALE A 12 MORTI E 75 FERITI – ZELENSKY: “HANNO UTILIZZATO OGNI TIPO DI ARMA. RISPONDEREMO” – IL MINISTRO DEGLI ESTERI, KULEBA: “CI SERVONO PIÙ AIUTI”

attacco missilistico russo in ucraina 29 dicembre 2023 5

UCRAINA: KIEV DENUNCIA ATTACCHI RUSSI, 'ALMENO 12 MORTI E 75 FERITI'

(Adnkronos) - Sono almeno 12 i morti e 75 i feriti in Ucraina dove le autorità denunciano intensi bombardamenti russi che nelle ultime ore hanno colpito varie regioni del Paese. Lo riferiscono i media ucraini che citano dati del ministero dell'Interno. Solo a Dnipro, nel centro del Paese, il bilancio fornito dalle autorità locali parla di almeno cinque civili uccisi e 20 feriti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di aver lanciato nella notte circa 110 missili contro il territorio ucraino. Nel mirino è finita anche la capitale Kiev. Il sindaco della città, Vitali Klitschko, ha riferito di una persona rimasta uccisa in un attacco, di altre 17 trasportate in ospedale e quattro estratte dalle macerie di un edificio distrutto. Danni sono stati segnalati anche a Kharkiv e Leopoli.

volodymyr zelensky balla sulla tv russa a capodanno nel 2013 2

Zelensky ha denunciato attacchi con missili ipersonici Kinzhal, missili balistici S-300, missili da crociera e droni di fabbricazione iraniana.

UCRAINA: ZELENSKY, 'LANCIATI 110 MISSILI RUSSI, RISPONDEREMO A TERRORISMO MOSCA'

(Adnkronos) - ''Un totale di circa 110 missili sono stati lanciati contro l'Ucraina, la maggior parte dei quali è stata abbattuta''. Lo ha scritto in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky confermando che ''un reparto maternità, strutture educative, un centro commerciale, edifici residenziali a più piani e case private, un deposito commerciale e un parcheggio. Kiev, Lviv, Odessa, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia e altre città. Oggi la Russia ha utilizzato quasi ogni tipo di arma nel suo arsenale: 'Kindzhals', S-300, missili da crociera e droni. I bombardieri strategici hanno lanciato missili X-101/X-505''.

attacco missilistico russo in ucraina 29 dicembre 2023 4

Zelensky ha aggiunto che ''sfortunatamente, a causa dei raid, ci sono stati morti e feriti. Tutti i servizi lavorano 24 ore su 24 e forniscono l'aiuto necessario. Le mie condoglianze a coloro che hanno perso i loro cari. Auguro una pronta guarigione agli infortunati. Risponderemo sicuramente agli attacchi terroristici. E continueremo a lottare per la sicurezza del nostro intero Paese, di ogni città e di ogni cittadino. Il terrorismo russo deve perdere e perderà''.

KIEV, MAI VISTI TANTI MISSILI LANCIATI CONTRO L'UCRAINA

vladimir putin conferenza stampa 14 dicembre 2023 2

(ANSA) - Secondo le prime informazioni delle autorità ucraine dopo il devastante attacco russo su diverse città ucraine, due persone sono morte a Kharkiv e a Leopoli, molte sono rimaste ferite, ci sono danni e distruzioni, palazzi in fiamme in diverse regioni, numerose eplosioni. "Non abbiamo mai visto così tanti missili contemporaneamente sui nostro monitor", ha detto il portavoce dell'Aeronautica militare ucraina Yuriy Ihnat, "sono stati lanciati Daggers, missili balistici, S-300, missili da crociera, UAV, X-22 o X-32. Circa 18 bombardieri strategici hanno tirato X-101-X-505".

attacco missilistico russo in ucraina 29 dicembre 2023 3

KULEBA: “MOSCA PARLA CON I MISSILI, CI SERVONO PIÙ AIUTI”

[…] «Solo una maggiore potenza di fuoco può mettere a tacere il terrorismo russo». Lo ha scritto in un post su X il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba, confermando che «circa 110 missili russi e numerosi droni sono stati utilizzati per colpire i civili in Ucraina. Sono stati presi di mira un reparto maternità, scuole, ospedali, edifici residenziali e strutture commerciali».

dmytro kuleba 7

Kuleba ha scritto che «oggi milioni di ucraini si sono svegliati al forte rumore delle esplosioni. Vorrei che il rumore delle esplosioni in Ucraina potesse essere sentito in tutto il mondo. In tutte le principali capitali, sedi centrali e parlamenti, che attualmente stanno discutendo di un ulteriore sostegno all'Ucraina. In tutte le redazioni che scrivono di ''stanchezza'' o che la Russia è presumibilmente pronta per i ''negoziati''. Questi suoni sono ciò che la Russia ha veramente da dire. La nostra unica risposta collettiva può e deve essere un'assistenza militare e finanziaria continua, solida e a lungo termine all'Ucraina».

attacco missilistico russo in ucraina 29 dicembre 2023 1

dmytro kuleba antony blinken a kiev

attacco missilistico russo in ucraina 29 dicembre 2023 2

soldato ucraino con il cappello di babbo natale lancia un missile himars