E MENO MALE CHE SONO I PALADINI DELL’AMBIENTE – BUFERA SU MEGHAN MARKLE E IL PRINCIPE HARRY CHE SI SONO FATTI SCORTARE DA SETTE AUTO PER FARE UN PERCORSO DI 60 METRI A NEW YORK - I DUE DOVEVANO PRESENZIARE A UN CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE ARCHEWELL E HANNO DIMOSTRATO ANCORA UNA VOLTA DI ESSERE OSSESSIONATI DAI PAPARAZZI: VETRI OSCURATI DEI SUV E… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Federica Bandirali per www.corriere.it

meghan markle e il principe harry a new york 7

Sono tornati a New York e l’hanno fatto in grande stile. Meghan Markle e il principe Harry per arrivare a un convegno sulla salute mentale hanno percorso 60 metri (giusto il tempo di fare il giro della piazza Hudson Yard) scortati da sette veicoli suv oscurati, compresa la scorta della polizia.

Forse è ancora alta la loro paura dopo che, nel maggio 2023, erano stati inseguiti a grande velocità da diversi paparazzi. […] Nonostante le polemiche per questa scelta (scatenate sui social) i due hanno tentato di cambiare il centro dell’attenzione sottolineando che si trattava della loro prima apparizione pubblica a un evento organizzato dalla loro fondazione Archewell.

la scorta di meghan e harry a new york

Meghan (di bianco vestita -brand Altuzarra - con un look da mille euro) e Harry (abito blu con cravatta) hanno rivelato di aver lavorato per un anno con i genitori di ragazzi che si sono tolti la vita per colpa di pressioni o abusi sui social media. «Per me essere madre è la cosa più importante oltre che, naturalmente, essere la moglie di Harry, ha detto Meghan, quasi per voler allontanare le recenti voci di dissapori tra i due.

meghan markle e il principe harry a new york 5 il percorso di harry e meghan scortati da sette auto a new york meghan markle 5 meghan markle 1 meghan markle 2 meghan markle 3 meghan markle 4 meghan markle 6 meghan markle e il principe harry a new york 1 meghan markle e il principe harry a new york 2 meghan markle e il principe harry a new york 3 meghan markle e il principe harry a new york 4 meghan markle e il principe harry a new york 6