MENOMALE CHE MARTA C’E’ – "CHI" SCODELLA LE FOTO DI MARTA FASCINA CHE, PER PASQUA, PORTA I REGALI AI BAMBINI RICOVERATI NEL REPARTO PEDIATRICO DELL’OSPEDALE SAN GERARDO DI MONZA. L'INCONTRO ERA COSÌ "RISERVATO" CHE I PAPARAZZI HANNO POTUTO IMMORTALARE IL GESTO DELLA FASCINA... - IL CAV, PRIMA DELLA SUA SCOMPARSA, AVEVA SOSTENUTO SEGRETAMENTE UN GRUPPO DI VOLONTARI CHE AIUTANO LE DONNE AFFETTE DA TUMORE...

Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, avvenuta il 12 giugno 2023, l’assessore al Bilancio del Comune di Arcore, Serenella Corbetta, rivelò un dettaglio toccante: il Presidente, nel più totale riserbo, aveva sostenuto per lungo tempo il gruppo di volontari “Qui Donna SiCura ODV”, che aiuta le donne in cura al San Gerardo di Monza per tumori femminili e promuove la ricerca.

Il fondatore di Forza Italia aveva finanziato iniziative benefiche e donato attrezzature all’ospedale, prendendosi anche a cuore il caso di una piccola paziente affetta da leucemia. Una causa, quella del San Gerardo, che si è presa a cuore anche Marta Fascina, ultima compagna di Berlusconi. La vediamo, infatti, mentre si reca nella struttura qualche giorno prima di Pasqua per portare doni ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico. […]

