Estratto dell’articolo di Valerio Palmieri per “Chi”

francesco totti a cena con noemi bocchi foto di chi 1

“Faccia e dica quello che vuole”. Così Francesco Totti ha risposto a chi gli chiedeva di commentare il docufilm “Unica”, in cui Ilary Blasi racconta i passaggi più delicati della loro separazione. Noemi Bocchi, dal canto suo, ha pubblicato un post. "Non ho tempo per le cose che non valgono niente"'.

Ma la vera risposta della coppia alle rivelazioni della conduttrice dell'Isola dei famosi è in queste immagini, al ristorante Matricianella a Roma. Totti e Noemi sono usciti a cena e, una volta accortisi della presenza del fotografo, hanno voluto comunicare il loro stato d'animo: sorridenti, felici, innamorati. Come se “Unica” non li avesse turbati.

Non è così, non può essere, ma questa è la loro risposta. Agli amici Noemi ha ribadito il proprio disinteresse per l'argomento, facendo capire di non aver nemmeno visto il documentario. Totti, invece, sembrava più dispiaciuto per il coinvolgimento di Noemi (che non è mai stata chiamata per nome da Ilary, anche se si parlava di lei), e per i figli, che hanno dovuto sopportare questa nuova ondata mediatica.

francesco totti a cena con noemi bocchi foto di chi 10

[…] Le parole di Totti, che forse pensava di anticipare la Blasi, non avevano bisogno di repliche. Attaccando lei, la sua ex moglie, la madre dei suoi figli, dopo averla tradita, aveva infranto due regole non scritte: il rispetto verso chi si è amato, il desiderio di tutelare i ragazzi. Ilary si era limitata a ironizzare sui social, con il famoso video davanti al negozio di Rolex. E, alcuni mesi dopo, ha presentato a tutti il nuovo compagno, Bastian Muller.

Un gigante tedesco che le ha appena regalato un sontuoso anello di fidanzamento. Anticipando, probabilmente, i passi di Totti e Noemi. Perché è chiaro che le strade fra il capitano e la conduttrice si siano divise e che i due abbiano intrapreso nuove, importanti, relazioni.

francesco totti a cena con noemi bocchi foto di chi 6

Se Ilary in “Unica” non ha nominato Noemi Bocchi, lo stesso ha fatto con Bastian Muller. Perché non era oggetto del documentario, incentrato sulla separazione, avvenuta prima che lo incontrasse, a differenza di Noemi, che era presente nella vita di Totti da mesi. Ma la Blasi non ha mancato di lasciare un piccolo dono alla futura signora Totti: ha rivelato, infatti, che il marito l'ha cercata, sessualmente, anche quando si era già legato a Noemi.

Il motivo per cui Ilary abbia voluto raccontare la propria versione proprio adesso è un mistero. Forse aspettava il momento giusto. O forse la proposta di Netflix era allettante: non una semplice intervista, ma un documentario trasmesso dalla piattaforma in tutto il mondo. E si sa quanto Totti sia popolare a ogni latitudine. Infatti anche la stampa estera ha concesso ampio spazio all'argomento. […]

