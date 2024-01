MENTRE KATE È RICOVERATA A LONDRA E RE CARLO SI STA PER OPERARE ALLA PROSTATA, CHE FANNO HARRY E MEGHAN? SE NE VANNO IN GIAMAICA ALLA PRIMA DEL FILM "ONE LOVE", DEDICATO ALLA VITA DI BOB MARLEY - "ER DUCA-PELLI" DEL SUSSEX E LA MOGLIE SONO STATI PRESA DI MIRA DAI BRITANNICI PER IL LORO MENEFREGHISMO RISPETTO AI GUAI DELLA FAMIGLIA - LA GAFFE È DOPPIA: LA COPPIA RIBELLE SI È FATTA FOTOGRAFARE CON IL CAPO DI STATO GIAMAICANO, HOLNESS, CHE VUOLE TAGLIARE I LEGAMI CON LONDRA... - VIDEO

(ANSA) - Harry e Meghan sono finiti ancora una volta nel mirino dei tabloid della destra populista britannica: in questo caso per aver partecipato in Giamaica alla premiere del film 'One Love' dedicato alla vita di Bob Marley proprio mentre nel Regno Unito si aspettano notizie sull'intervento alla prostata in programma questa settimana per re Carlo e aggiornamenti sulle condizioni di salute della principessa Kate, ancora ricoverata alla London Clinic dopo un'operazione chirurgica all'addome.

Stando infatti a un articolo apparso sul Mail, impegnato da tempo in un conflitto coi duchi di Sussex anche nei tribunali inglesi, la decisione del principe 'ribelle' e della moglie di prendere parte all'evento mondano, con tanto di foto insieme al primo ministro Andrew Holness, è "insensibile", ancor di più se si considerano i piani di Kingston per tagliare i legami con la monarchia britannica diventando una repubblica: qualcosa che può quindi urtare direttamente Carlo, attualmente il capo di Stato in Giamaica.

Del resto il Paese caraibico intende seguire l'esempio di altri Stati vicini, come Barbados che ha formalizzato nel 2021 l'addio alla corona. Un segnale della sempre minore popolarità della monarchia nelle isole un tempo sotto il dominio coloniale britannico era arrivato nel 2022 col mezzo fiasco della visita dell'erede al trono William con la consorte Kate durante il Giubileo di Platino per i 70 anni sul trono della defunta regina Elisabetta. In quell'occasione non mancarono anche in Giamaica le contestazioni di quanti vogliono tagliare i legami con Londra.

