MENTRE AL “CORRIERE” LA LEGIONE DI FEMMINISTE DELLA “27ESIMA ORA” DUBITA DELL’OPPORTUNITÀ DELLA VISITA DI KEVIN SPACEY A TORINO E CHIEDE LA GOGNA, URBANETTO CAIRO LO INVITA ALLO STADIO, E GLI REGALA ANCHE UNA MAGLIA PERSONALIZZATA! – MA LA PRESENZA DEL PREMIO OSCAR TRA GLI SPALTI NON PORTA BENE AI GRANATA, CHE SI ARRENDONO ALLO SPEZIA…

URBANO CAIRO E KEVIN SPACEY ALLO STADIO A TORINO

1. C'È IL TIFOSO KEVIN SPACEY MA IL TORINO DI CAIRO VA KO

Da “il Giornale”

Stanco e spompato dall'impresa in Coppa Italia, il Toro cade in casa contro lo Spezia, nonostante in tribuna ci fosse un ospite d'eccezione come l'attore e premio Oscar Kevin Spacey, che sta trascorrendo qualche giorno nella città della Mole e si è preso una pausa «sportiva» […].

2. UN TORO STANCO SI ARRENDE ALLO SPEZIA

Estratto dell’articolo di Mirko Graziano per il “Corriere della Sera”

Toro pallido, sulle gambe e senza spartiti alternativi. Spezia arroccato per scelta, tosto, organizzato e poi ordinato nel difendere neanche troppo passivamente l'1-0 trovato quasi per caso al 28' del primo tempo: mani di Djidji, rigore trasformato da Nzola al suo nono centro in campionato.

kevin spacey a torino 5

Sicuramente credibile, in casa granata, l'alibi dei durissimi ed esaltanti 120' di Coppa Italia contro il Milan. Ma le scorie fisiche e mentali accumulate mercoledì scorso non possono assolvere con formula piena una squadra molle nell'approccio, a tratti «bullizzata» dalla fisicità ligure, sterile in fase offensiva (inutile il 67,2% di possesso palla) e soprattutto incapace di trovare una strategia adatta a rimescolare in corsa le carte. […] In tribuna, ospite di Urbano Cairo, c'era anche Kevin Spacey, due volte Premio Oscar.

