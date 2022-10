10 ott 2022 12:11

MENTRE L’EUROPA DECIDE COSA FARE CON PUTIN, QUELLO FA IN TEMPO A SPIANARE KIEV – GLI ALTI FUNZIONARI EUROPEI SONO TROPPO IMPEGNATI A LITIGARE SUL TETTO AL PREZZO DEL GAS PER ACCORGERSI DI COSA STA SUCCEDENDO IN UCRAINA. OGGI UNO SPIEGA ALL’ANSA CHE L’INTESA FINALE SUL PIANO ARRIVERÀ A NOVEMBRE. MA SÌ, FATE CON CALMA, TANTO QUI STA SOLO PER ESPLODERE LA TERZA GUERRA MONDIALE…