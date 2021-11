23 nov 2021 10:58

MENTRE L’EUROPA SI PREPARA A NUOVI LOCKDOWN, IN GRAN BRETAGNA SONO PRONTI PER IL NATALE – NONOSTANTE IN INGHILTERRA I CONTAGI SIANO OLTRE 40MILA AL GIORNO, IL GOVERNO NON IMPORRA' NUOVE RESTRIZIONI – LA CAMPAGNA PER LA TERZA DOSE È “QUELLA DI MAGGIOR SUCCESSO IN EUROPA”, CON CIRCA IL 25% DEGLI OVER 12 CHE HANNO GIÀ RICEVUTO LA DOSE “BOOSTER”, MENTRE LA MEDIA EUROPEA È INTORNO AL 6% - MA C’È UN ALTRO MOTIVO...