MERAVIGLIE DEL DIRITTO A STELLE E STRISCE: DONALD TRUMP PUÒ ESSERE ELETTO ANCHE IN CASO DI CONDANNA – L’ASSENZA DI PRECEDENTI PENALI NON È PREVISTA DALLA COSTITUZIONE AMERICANA TRA I REQUISITI PER LA PRESIDENZA. IN ALTERNATIVA, POTREBBE GRAZIARE SE STESSO (ANCHE SE NON TUTTI GLI ESPERTI SONO D’ACCORDO). OPPURE, TRASFERIRE I POTERI AL SUO VICE E FARSI CONCEDERE DA LUI IL CONDONO DELLA PENA - SE INVECE IL VERDETTO ARRIVASSE DOPO L'ELEZIONE…

Estratto dell’articolo di V. Ma. per il “Corriere della Sera”

arresto di donald trump immagine creata con l intelligenza artificiale di midjourney 4

È il 20 gennaio 2025, giorno del giuramento del nuovo presidente degli Stati Uniti, che però si trova dietro le sbarre, in un carcere federale. Poco prima di mezzogiorno Donald Trump viene autorizzato a togliersi la tuta arancione e indossare il completo blu, per giurare sulla Bibbia di famiglia. Poi un assistente gli porge un documento, che il neopresidente firma in modo da graziare se stesso. Oggi gli esperti discutono se quella che potrebbe sembrare la trama di un film possa diventare realtà.

1 Se condannato Trump può essere eletto presidente?

La Costituzione degli Stati Uniti non prevede tra i requisiti per la presidenza l'assenza di precedenti penali. Paradossalmente, 48 Stati impediscono a persone condannati per illeciti penali di votare, ma non di candidarsi.

MEME SULL ARRESTO DI DONALD TRUMP

2 Lo possono arrestare mentre fa campagna elettorale?

Il procuratore speciale Jack Smith ha parlato di un «processo rapido», ma ieri l'avvocato di Trump ha detto che c'è la possibilità che il processo federale legato all'ultima incriminazione dura «9 mesi o un anno».

L'altro processo federale, per i documenti top secret […], inizierà a maggio, ma […] è probabile che i tempi andranno oltre il voto del novembre 2024. Nel processo di Manhattan per i pagamenti a Stormy Daniels è invece improbabile che Trump finisca per scontare una pena carceraria. In teoria, comunque, potrebbe continuare a correre per la Casa Bianca anche dal carcere: c’è anche il precedente del socialista Eugene V.

Debs, che nel 1920 ricevette un milione di voti mentre si trovava dietro le sbarre.

DONALD TRUMP - COMIZIO CAPITOL HILL

3E se Trump venisse eletto dopo essere stato condannato, potrebbe graziare se stesso?

[…] Ad esclusione dell'impeachment, la Costituzione dà al presidente ampi poteri di grazia sui reati federali (non statali). Gli esperti sono divisi: alcuni dicono che questo potere è virtualmente illimitato; altri affermano che si possono graziare crimini altrui ma non i propri.

[…] Una eventuale grazia potrebbe essere contestata in tribunale e finire davanti alla Corte suprema, dominata da giudici conservatori (tre scelti da Trump). La Corte non lo ha appoggiato in altri casi sulle elezioni del 2020, ma la prassi è che difenda i poteri della presidenza indicati nella Costituzione. […]

arresto di donald trump immagine creata con l intelligenza artificiale di midjourney 3

Un'altra ipotesi è che, attraverso il 25° emendamento, trasferisca temporaneamente il potere al suo vicepresidente affermando di non essere in grado di svolgere le sue funzioni, e si faccia immediatamente graziare. A quel punto notificherebbe al Congresso di essere in grado di riprendere le sue funzioni. […]

5 E se il verdetto arrivasse dopo l'elezione?

[…] I suoi legali sembrano puntare a questo. […] se il tycoon dovesse essere rieletto, «controllerà il dipartimento di Giustizia» e se i casi federali sono ancora aperti «semplicemente li farà archiviare».

ARRESTO DI DONALD TRUMP - MEME BY EDOARDO BARALDI immagine fake di trump arrestato donald trump prima dell assalto a capitol hill arresto di donald trump immagine creata con l intelligenza artificiale di midjourney 1 arresto di donald trump immagine creata con l intelligenza artificiale di midjourney 2