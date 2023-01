16 gen 2023 13:33

LE MERDE, O LE PESTI O TI PESTANO – A MARGHERA, IN PROVINCIA DI VENEZIA, UN CAMERIERE BENGALESE È STATO PRESO A CALCI E PUGNI DA TRE ITALIANI PERCHE' SI ERA RIFIUTATO DI DARE LORO UNA SIGARETTA – L'UOMO È FINITO IN OSPEDALE CON UN TRAUMA CRANICO – IL VIDEO REALIZZATO DA UN BALCONE DA QUALCUNO CHE NON HA ALZATO UN DITO PER FERMARE GLI AGGRESSORI...