NO VAX, NO LAVORO - CONAD VUOLE MANDARE IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA I DIPENDENTI NON VACCINATI E GLI SCIROCCATI NO VAX LANCIANO UNA CAMPAGNA SUI SOCIAL PER BOICOTTARE L’AZIENDA – L’AD DELLA CATENA DI SUPERMERCATI: “NON CAPISCO PER QUALE MOTIVO IO CHE SONO VACCINATO DEVO CORRERE IL RISCHIO DI ANDARE IN UN SUPERMERCATO COL DIPENDENTE CHE PUÒ NON ESSERE VACCINATO…”