16 mar 2021 20:30

LA MESSA E’ FINITA, ANDATE IN GUERRA – IN VATICANO ORMAI LITIGANO SU TUTTO, ANCHE SULLE CELEBRAZIONI LITURGICHE NELLA BASILICA DI SAN PIETRO – LA SEGRETERIA DI STATO HA DECISO DI RELEGARE ALLE GROTTE VATICANE I RITI “STRAORDINARI”, QUELLI CHE SI CELEBRANO COL SACERDOTE RIVOLTO ALL’ALTARE – È STATO INSERITO ANCHE UN LIMITE GIORNALIERO ALLE MESSE INDIVIDUALI IN BASILICA...