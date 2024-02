14 feb 2024 09:57

MESSAGE IN A BOTTLE – SORPRESA A BACOLI, IN PROVINCIA DI NAPOLI, DOVE UN RAGAZZO HA TROVATO UN MESSAGGIO IN UNA BOTTIGLIA ARENATA SULLA BATTIGIA. ALL’INTERNO C’ERA UNA LETTERA SCRITTA DA UN BAMBINO IN TEDESCO: “MI CHIAMO TILLMANN, HO 11 ANNI E VIVO A MAIORCA” – IL GIOVANE ITALIANO HA PROMESSO CHE USERÀ LA STESSA BOTTIGLIA PER LANCIARE UN ALTRO TESTO IN MARE…