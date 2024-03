IL MESSAGGIO DI PUTIN A ZELENSKY: SE VOGLIAMO, TI VENIAMO A PRENDERE – UN MISSILE HA COLPITO LA CITTÀ DI ODESSA DURANTE LA VISITA DEL PRESIDENTE UCRAINO INSIEME AL PREMIER GRECO, MITSOTAKIS: IL RAZZO È CADUTO A 150 METRO DAL CONVOGLIO DI AUTO CHE TRASPORTAVA I DUE LEADER – L’EX COMICO: “VEDETE CON CHI ABBIAMO A CHE FARE. A LORO NON IMPORTA DOVE COLPIRE” (IN REALTÀ IMPORTA TANTISSIMO…)

Estratto da www.lastampa.it

kyriakos mitsotakis volodymyr zelensky

Zelensky: “Morti e feriti nell'attacco a Odessa, esplosioni vicino a noi”

«Abbiamo sentito e visto questo attacco oggi (a Odessa, ndr). Vedete con chi abbiamo a che fare. A loro non importa dove colpire. So che ci sono state delle vittime. Non conosco i dettagli, ma so che ci sono morti e feriti»: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella conferenza stampa con il premier greco Mitsotakis, come riporta Rbc Ucraina.

«Alla fine (della visita), abbiamo sentito il suono delle sirene dei raid aerei e delle esplosioni molto vicino a noi. Non abbiamo avuto il tempo di andare nei rifugi», ha affermato Mitsotakis, parlando di «un'esperienza impressionante».

Missile russo a 150 metri dall’auto di Zelensky e Mitsotakis a Odessa

Sono state segnalate esplosioni a circa 150 metri dal convoglio di auto che trasportava il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, pochi minuti prima che i due leader si incontrassero indenni nella città ucraina di Odessa. Secondo la televisione privata SKAI, le esplosioni sono avvenute a soli 150 metri dal convoglio e sono state causate da un attacco di un drone russo, che ha causato morti e feriti.

Fonti governative greche hanno dichiarato che Mitsotakis e tutti i membri della sua delegazione sono in buona salute, mentre pochi minuti dopo l'incidente Mitsotakis e Zelensky hanno tenuto il loro incontro come da programma. Subito dopo le esplosioni, il convoglio greco ha deviato dal percorso previsto, seguendo le istruzioni delle autorità ucraine, afferma la tv.

Secondo il corrispondente dell'emittente pubblica greca ERT a Odessa, durante l'incontro dei due leader è stato segnalato anche un attacco con missili balistici in città, che ha fatto suonare le sirene e attivato la difesa aerea. La città portuale nel sud-ovest dell'Ucraina è stata oggetto di un altro attacco aereo sabato.

Il viaggio di Mitsotakis in Ucraina non era stato annunciato in precedenza, ma oggi i media greci hanno rivelato che si trattava di una visita lampo a Odessa per incontrare Zelenski e mostrare il sostegno di Atene a Kiev nella guerra contro la Russia.

Fonti greche: nessun rischio per il primo ministro Mitsotakis a Odessa

Nessun rischio per il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e la sua delegazione per il lancio di un missile russo durante la loro visita a Odessa. Lo riferiscono fonti elleniche citate da Ekathimerini. L'esplosione è avvenuta giusto prima dell'incontro fra Mitsotakis e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, incontro che si è poi svolto senza rinvii. Secondo le fonti greche, Mitsotakis e la delegazione non stati minacciati dall'esplosione, avvenuta a 200 metri di distanza.

Il presidente del Consiglio Ue Michel: “L’attacco a Odessa durante la visita di Zelensky e Mitsotakis è un segno delle tattiche vigliacche della Russia”

"L'attacco a Odessa durante la visita del presidente Volodymyr Zelensky e del primo ministro Kyriakos Mitsotakis è un altro segno delle tattiche vigliacche della Russia nella sua guerra di aggressione contro l'Ucraina. Ciò è riprovevole e addirittura al di sotto delle regole del Cremlino". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "Il pieno sostegno dell'Ue all'Ucraina e al suo popolo coraggioso - aggiunge - non vacillerà".