MESSICO E CORNA – PER VENDICARSI DELL'EX FIDANZATO CHE L'AVEVA TRADITA UNA RAGAZZA MESSICANA HA ARCHITETTATO UN PIANO CATTIVISSIMO, FILMANDO TUTTO E DIFFONDENDO IL VIDEO SU TIKTOK – ANA GARCIA HA ISCRITTO L'EX, A SUA INSAPUTA, AL SERVIZIO MILITARE. E LUI, DISPERATO, LE HA SCRITTO: “MI HA CHIAMATO UN COMANDANTE DELL'ESERCITO, DICE CHE DEVO PRESENTARMI IN CASEMA” - IL FILMATO HA FATTO IL GIRO DEL WEB, ATTIRANDO SULLA RAGAZZA ANCHE FEROCI CRITICHE - VIDEO

Da www.leggo.it

Una ragazza, dopo aver scoperto di essere stata tradita dal fidanzato, ha deciso di non limitarsi a lasciarlo. Ma anzi, ha escogitato ed eseguito una vendetta diventata virale sul web grazie al video pubblicato da un'amica su TikTok. E che ha finito per dividere gli utenti.

LA VENDETTA DELLA RAGAZZA TRADITA

Come testimoniato dal video su TikTok di Ana Garcia, una ragazza messicana, la sua amica, tradita dal fidanzato, era ancora piuttosto scottata dopo la fine della relazione. Ed è così che ha pensato bene di iscrivere l'ex, a sua totale insaputa, al servizio militare. E alla fine del video, si può vedere il messaggio inviato alla ragazza dall'ex fidanzato: «Mi ha chiamato un comandante dell'Esercito, dicono che devo presentarmi in caserma».

IL VIDEO VIRALE DIVIDE IL WEB

Il video, alla fine, ha ottenuto più di 11 milioni di visualizzazioni e quasi un milione di like. Segno della grande attenzione riscossa sul web dalla vendetta della ragazza tradita. Una vendetta che però divide gli utenti. Se da un lato c'è chi ha applaudito l'inventiva della ragazza e approva la vendetta, c'è anche chi crede che l'intera vicenda sia un vero e proprio falso. Ma c'è anche chi avverte la ragazza: «Hai fatto una cosa grave e soprattutto illegale. Il tuo ex rischia di essere accusato di diserzione, ma se si venisse a sapere la verità, ci sarebbero conseguenze pesantissime anche per te».

