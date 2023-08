IN MESSICO LE DIMENSIONI CONTANO – I CARTELLI DELLA DROGA, PER DIMOSTRARE LA LORO POTENZA, MODIFICANO I PICKUP TRASFORMANDOLI IN “MONSTER TRUCK” IN GRADO DI FARE LA GUERRA ALLA POLIZIA – BLINDARE UN MEZZO CON LAMIERE D'ACCIAIO RICHIEDE 70 GIORNI, IL LAVORO DI SEI UOMINI TRA SALDATORI E MECCANICI E COSTA CIRCA 117MILA DOLLARI – MA C’È CHI MONTA TORRETTE, PNEUMATICI ANTIPROIETTILI E LASTRE PER…

Da www.dnyuz.com

i truck dei narcos messicani 8

In Messico, i cartelli della droga stanno portando il concetto di monster truck a un altro livello, trasformando i pickup in arieti e installando piastre d'acciaio e torrette per sparare con le mitragliatrici.

Alcuni dei gruppi criminali più temuti del Messico, tra cui il cartello di nuova generazione di Jalisco, stanno utilizzando i veicoli in scontri a fuoco con la polizia. Altre organizzazioni, come il Cartello del Golfo e il Cartello del Nordest, usano i camion blindati per combattersi.

i truck dei narcos messicani 9

Le forze di sicurezza messicane chiamano questi veicoli monstruos, ma sono anche conosciuti come rinocerontes e narcotanques. I cartelli decorano gli esterni con le loro iniziali o usano delle vernici per mimetizzarli, rendendoli difficili da distinguere dai veicoli militari.

Gli interni dei camion più grandi sono dotati di sedili anteriori con una serie di pulsanti e luci simili a una cabina di pilotaggio, sedili di metallo da cui gli uomini armati possono appoggiare i fucili attraverso i fori e, al centro, un portellone simile a quello di un carro armato.

i truck dei narcos messicani 7

I veicoli fungono da prisma per capire l'evoluzione delle guerre di droga intrise di sangue del paese: da un lato dimostrano di essere in grado di superare per astuzia gli sforzi delle autorità. Dall’altro la loro diffusione è un'ulteriore prova che i cartelli faranno di tutto per "cercare di imporre con mezzi violenti il loro dominio contro le bande nemiche e contro l'autorità", ha affermato Jorge Septién, un esperto di balistica e armamenti di Città del Messico.

i truck dei narcos messicani 6

Ma non è tutto visto che i narcos hanno a disposizione fucili di precisione, lanciarazzi, granate con propulsione a razzo in grado di abbattere elicotteri militari, droni dotati di esplosivi a distanza e mine anti-veicolo.

«I monster truck sono il modo per inviare il messaggio, 'Sono al comando, e voglio che tutti vedano che sono al comando’” - ha affermato Le Cour, esperto di gruppi criminali. Se i mezzi sono apparsi per la prima volta più di un decennio fa, adesso diventano molto più sofisticati. Dalle armi che usano ai veicoli che guidano, il coinvolgimento di membri di unità militari specializzate in organizzazioni criminali ha portato questi gruppi a emulare e competere con le forze d'élite del paese.

i truck dei narcos messicani 4

L'assemblaggio dei veicoli, spesso in officine rurali, attinge alle ben note abilità dei meccanici dei cartelli che da tempo si sono concentrati sulla modifica delle auto per contrabbandare carichi nascosti di droga oltre confine.

Blindare un camion con lamiere d'acciaio richiede dai 60 ai 70 giorni, il lavoro di cinque o sei saldatori e meccanici e costa circa due milioni di pesos, o circa $ 117.000, secondo gli esperti di sicurezza. (Caratteristiche extra come torrette, pneumatici antiproiettile e arieti aumentano il conto).

i truck dei narcos messicani 5

Se è vero che blindare un veicolo senza autorizzazione è un reato punibile fino a 15 anni di carcere, la legge ha fatto poco per intaccare la robusta produzione.

Su “Small Wars Journal”, una pubblicazione americana incentrata sui conflitti intrastatali, si legge "che tali veicoli corazzati superano di gran lunga gli armamenti standard della polizia messicana".

i truck dei narcos messicani 2 i truck dei narcos messicani 1 i truck dei narcos messicani 3