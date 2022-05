MESSICO E MISSILI: IL METODO TRUMP - NEL LIBRO "SACRED OATH" L'EX SEGRETARIO ALLA DIFESA STATUNITENSE ESTER HA RACCONTATO CHE PER METTERE FINO AL NARCOTRAFFICO DAL CONFINE MERIDIONALE TRUMP VOLEVA "LANCIARE DEI MISSILI PATRIOT SUI LABORATORI DI DROGA IN MESSICO" - SECONDO L'EX PRESIDENTE NESSUNO AVREBBE SAPUTO CHE...

Il presidente Donald J. Trump nel 2020 ha chiesto a Mark T. Esper, il suo segretario alla Difesa, di lanciare missili in Messico per «distruggere i laboratori della droga» e spazzare via i cartelli, sostenendo che il coinvolgimento degli Stati Uniti in un attacco contro il suo Il vicino meridionale avrebbe potuto essere tenuto segreto. Lo ha raccontato Esper nel suo prossimo libro di memorie, "Sacred Oath".

Esper, l'ultimo segretario alla Difesa confermato dal Senato sotto Trump, temeva anche che il giorno delle elezioni il presidente potesse abusare dell'esercito, ad esempio facendo in modo che i soldati sequestrassero le urne. Aveva quindi avvertito i subordinati di stare in allerta per chiamate insolite dalla Casa Bianca in vista delle elezioni.

Il libro, che sarà pubblicato martedì, offre la prospettiva straordinariamente schietta di un ex segretario alla Difesa e chiarisce episodi chiave della presidenza Trump, compresi alcuni eventi sconosciuti o poco esplorati.

«Mi sentivo come se stessi scrivendo per la storia e per il popolo americano», ha detto Esper, che è stato sottoposto al processo di autorizzazione di sicurezza standard del Pentagono per verificare la presenza di informazioni riservate. Ha anche inviato i suoi scritti a più di due dozzine di generali a quattro stelle, ad alcuni membri del gabinetto e altri perché ne valutassero l'accuratezza e l'equità.

Incalzato da Trump, Esper ha detto con cautela ma senza mezzi termini, «È una persona senza principi che, considerato il suo interesse personale, non dovrebbe essere in una posizione di servizio pubblico». Un portavoce di Trump non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Il signor Esper descrive un'amministrazione completamente sopraffatta dalle preoccupazioni per la campagna di rielezione del signor Trump, in cui ogni decisione era legata a quell'obiettivo. Scrive che avrebbe potuto dimettersi più volte, ma credeva che il presidente fosse circondato da così tanti yes-men e persone che gli sussurravano idee pericolose che al suo posto sarebbe stato messo un altro lealista. Il vero atto di servizio, a suo modo di vedere, era rimanere al suo posto per assicurarsi che cose del genere non accadessero.

Una delle idee di Trump, che era scontento del flusso costante di droga attraverso il confine meridionale, è arrivata durante l'estate del 2020. Il presidente ha chiesto al signor Esper almeno due volte se i militari potevano «sparare missili in Messico per distruggere i laboratori di droga».

«Non hanno il controllo del proprio paese», gli avrebbe detto Trump.

Alle obiezioni di Esper, Trump ha risposto che avrebbero potuto «semplicemente sparare alcuni missili Patriot ed eliminare i laboratori, in silenzio», aggiungendo che nessuno avrebbe saputo «che siamo noi». Trump avrebbe semplicemente dichiarato che gli Stati Uniti non avevano condotto l’attacco, racconta Esper.

Esper ha raccontato che, dopo essere stato assolto nel suo primo processo di impeachment, Trump è diventato più intraprendente e ha cercato di rafforzare la sua presa sul ramo esecutivo con richieste di lealtà personale.

Tra i desideri di Trump c'era quello di mettere 10.000 soldati in servizio attivo per le strade di Washington il 1 giugno 2020, dopo che erano scoppiate grandi proteste contro la brutalità della polizia in seguito all'uccisione di George Floyd. Trump ha chiesto al signor Espe, riferendosi ai manifestanti: «Non puoi semplicemente sparargli?».