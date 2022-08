IN MESSICO È STATO ARRESTATO L'EX PROCURATORE GENERALE NAZIONALE JESUS MURILLO KARAM, CHE ERA INCARICATO DI INDAGARE SULLA SORTE DEI 43 STUDENTI 'DESAPARACIDOS' NEL 2014 AD AYOTZINAPA, E CON LUI SONO FINITI IN MANETTE ANCHE 64 FRA MILITARI E POLIZIOTTI - L'OPERAZIONE DI POLIZIA È AVVENUTA IL GIORNO DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE D'INDAGINE SU QUELLA VICENDA CHE PARLAVA DI "DELITTO DI STATO"

JESUS MURILLO KARAM

(ANSA-AFP) - In Messico è stato arrestato l'ex procuratore generale nazionale Jesus Murillo Karam, che era incaricato di indagare sulla sorte dei 43 studenti 'desaparacidos' nel 2014 ad Ayotzinapa, e con lui sono finiti in manette anche 64 fra militari e poliziotti. L'operazione di polizia è avvenuta il giorno dopo la pubblicazione del rapporto della commissione d'indagine su quella vicenda che parlava di "delitto di stato", cioè del rapimento e assassinio degli studenti commessi dai narcotrafficanti con la complicità di giustizia e forze dell'ordine. Mandati d'arresto anche per 14 persone legate al cartello criminale 'Guerreros Unidos'.

JESUS MURILLO KARAM