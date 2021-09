IL MESSICO TREMA: UNA FORTE SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 7.1 HA COLPITO IL PAESE - L'EPICENTRO E' STATO REGISTRATO AD ACAPULCO - NONOSTANTE LE FORTI PIOGGE, LA GENTE SI E' RIVERSATA IN STRADA TERRORIZZATA, IN ALCUNE ZONE E' SALTATA LA CORRENTE ELETTRICA - NELLO STATO DELL'HIDALGO, 16 PAZIENTI DI UN OSPEDALE PUBBLICO SONO MORTI IN SEGUITO ALL'ALLAGAMENTO DELLA STRUTTURA - VIDEO

Dal Corriere.it

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7,1 ha colpito nella notte di martedì il Messico. L’epicentro è stato registrato a pochi chilometri da Acapulco, la nota località turistica che si affaccia sul Pacifico. La scossa è stata avvertita nitidamente anche a Città del Messico, che si trova a quasi 380 chilometri di distanza. Secondo le prime informazioni, ci sarebbe almeno una vittima.

I palazzi hanno tremato, molta gente, nonostante le forti piogge, si è riversata in strada terrorizzata, in alcune zone è saltata la corrente elettrica. «Fortunatamente, non ci sono danni gravi e finora non abbiamo informazioni sulla perdita di vite umane», ha dichiarato in un primo momento il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, su Twitter. Ma più tardi, dallo stadio meridionale di Guerrero, è arrivata la notizia di una vittima: nello Stato meridionale di Guerrero, una persona è morta per la caduta di un palo della luce nel Comune di Coyuca de Benítez.

Poche ore prima, nello stato messicano di Hidalgo, almeno 16 pazienti ricoverati in un ospedale pubblico sono morti in seguito all’allagamento della struttura. A causare la tragedia è stato lo straripamento di un fiume per le forti piogge che hanno colpito la regione. «Le piogge di ieri a Hidalgo hanno fatto esondare il fiume Tula, inondando l’ospedale generale, uccidendo 16 pazienti», ha confermato il governo in un messaggio su Twitter.

Nel messaggio, accompagnato da un video, Zoè Robledo, direttore generale dell’assistenza sanitaria messicana (IMSS), ha precisato che erano 56 i pazienti ricoverati nel nosocomio. Quando l’ospedale si è repentinamente allagato, spiega, «la corrente elettrica è stata interrotta» e di conseguenza «l’ossigeno ha cessato di essere somministrato».

