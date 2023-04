I MESTIERANTI DEL FURTO – UN LADRO DI 43 ANNI ENTRA IN UN APPARTAMENTO NEL CENTRO DI MILANO DOVE RIESCE A RUBARE CINQUE CELLULARI, SOLDI E GIOIELLI – SOLO CHE PRIMA DI ANDARE VIA HA DIMENTICATO IL SUO TELEFONO SOTTO IL LETTO! – LA PROPRIETARIA DI CASA, UNA 69ENNE, QUANDO HA RIMESSO IN ORDINE LA STANZA E HA TROVATO LO SMARTPHONE…

Non proprio un ladro esperto. Un uomo di 43 anni, si è introdotto in un appartamento nel centro di Milano, in via Leopardi, dove una volta entrato è riuscito a rubare cinque telefoni cellulari, soldi, gioielli preziosi, insomma un bel bottino per lui, un grave danno per il proprietario. Ma per fortuna, il ladro, prima di lasciare la casa ha dimenticato un oggetto personale, che ha permesso di risalire alla sua identità.

[…] una donna di 69 anni, residente nella casa derubata, […] entrando in camera da letto, ha notato che la stanza era a soqquadro e mancavano dei soldi nascosti nei comodini, oltre ai preziosi e a cinque telefoni cellulari. Quando però, la donna, ha rimesso in ordine la stanza […] sotto il letto matrimoniale ha scovato un cellulare […] che ha consegnato ai poliziotti […] un successivo lavoro di indagine ha permesso di risalire al proprietario del cellulare, il ladro in persona, bloccato a Rho mentre usciva dalla sua abitazione […]