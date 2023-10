21 ott 2023 11:00

IL MESTIERE SI IMPARA DA PICCOLI – UNA 24ENNE È STATA ARRESTATA A MONZA PER UN FURTO IN APPARTAMENTO. MA LA NOTIZIA È CHE IL PRIMO COLPO LO FECE QUANDO AVEVA SOLO 9 ANNI, INSIEME AD ALTRI MINORENNI – LA GIOVANE DOVRÀ SCONTARE TRE ANNI NEL CARCERE DI SAN VITTORE, A MILANO - È INDAGATA PER UNA SERIE DI COLPI MESSI A SEGNO IN GIRO PER L'ITALIA - PER EVITARE DI ESSERE RICONOSCIUTA, ALLA POLIZIA FORNIVA SEMPRE IDENTITÀ DIVERSE…