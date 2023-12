METÀ DEGLI EBREI BRITANNICI HA PRESO IN CONSIDERAZIONE L'IDEA DI LASCIARE IL REGNO UNITO DOPO IL MASSACRO DEL 7 OTTOBRE: IL 69% È MENO PROPENSO A MOSTRARE SIMBOLI DELLA PROPRIA RELIGIONE, COME STELLA DI DAVID E KIPPAH MENTRE IL 61% RACCONTA DI AVER ASSISTITO A UN EPISODIO DI ANTISEMITISMO DOPO L’ATTACCO DI HAMAS – GLI INTERVISTATI RITENGONO CHE IL PARTITO LABURISTA SIA PIÙ TOLLARANTE NEI CONFRONTI DI…

Estratto dell'articolo di www.jpost.com

ebrei in gran bretagna 9

Metà degli ebrei britannici ha preso in considerazione l'idea di lasciare il Regno Unito dal 7 ottobre, secondo i dati raccolti dalla Campagna contro l'antisemitismo. Quattro ebrei su cinque si identificano come sionisti. Il sondaggio è stato condotto dal 12 al 17 novembre tra 3.744 intervistati.

Sulla base dei dati dell'indagine, il 69% degli ebrei britannici concorda (il 40% fortemente) sul fatto di essere meno propenso, rispetto a prima del massacro del 7 ottobre, a mostrare segni visibili della loro ebraicità, come indossare una stella di David o una kippah. Un altro 15% non è d'accordo e il resto si è astenuto.

il rabbino capo britannico ephraim mirvis

Quasi la metà (48%) degli intervistati, compreso il 17% fortemente d’accordo, ha affermato di aver preso in considerazione l’idea di lasciare il Regno Unito a causa dell’antisemitismo. Poco più di un terzo (34%) non è d'accordo.

Successivamente, ai soggetti intervistati è stato chiesto se loro, o qualcuno che conoscevano, avesse vissuto o assistito a un episodio di antisemitismo a partire dal 7 ottobre. La maggioranza, il 61%, ha risposto affermativamente.

ebrei in gran bretagna 7

Per quanto riguarda l'affermazione, "il crimine d'odio antisemita è trattato dalla polizia allo stesso modo di altre forme di crimine d'odio", due terzi era in disaccordo, quasi un terzo fortemente; Il 16% è d'accordo; e il 18% né d'accordo né in disaccordo.

La stragrande maggioranza degli intervistati concorda anche sul fatto che “eviterebbe di recarsi in un centro cittadino se lì si svolgesse una grande manifestazione anti-israeliana” (91%) e che "il Crown Prosecution Service" dovrebbe riportare statistiche sui procedimenti giudiziari per crimini d’odio antisemiti”(95%).

ebrei in gran bretagna 8

Un altro 90% degli intervistati è d'accordo, con il 78% fortemente d'accordo, che il governo britannico dovrebbe indicare Hizb ut-Tahrir come organizzazione terroristica. Nessuno è stato in disaccordo e solo il 9% non ha espresso alcuna opinione.

Secondo il Counter Extremism Project, Hizb ut-Tahrir sostiene la creazione di un califfato musulmano globale e presenta la legge islamica (Sharia) come alternativa sia al capitalismo che alla democrazia secolare.

ebrei in gran bretagna 6

Agli intervistati è stato poi chiesto quale fosse il partito ritenuto dagli ebrei britannici il più tollerante nei confronti dell’antisemitismo: per il 63% degli intervistati si tratta del partito laburista. Seguono il SNP (47%), il Partito dei Verdi (42%), i Liberal Democratici (32%) e il Sinn Féin (32%). […]

ebrei in gran bretagna 4 ebrei in gran bretagna 3 ebrei in gran bretagna 1 ebrei in gran bretagna 2 ebrei in gran bretagna 5