19 ott 2023 17:45

META LE PROVA TUTTE PER EVITARE IL TRACOLLO - L'AZIENDA DI ZUCKERBERG HA ANNUNCIATO CHE, DOPO WHATSAPP, I CANALI TEMATICI ARRIVERA', ANCHE SU FACEBOOK E MESSENGER, LA FUNZIONE, CHE PEREMETTE A CREATOR, INFLUENCER E AZIENDE DI RAGGIUNGERE UN PUBBLICO PIU' AMPIO: "SONO ESPERIENZE DI CHAT PUBBLICHE, TRATTATE IN MODO DIVERSO RISPETTO ALLA MESSAGGISTICA PRIVATA" - UN'ALTRA MOSSA DISPERATA PER EVITARE L'ESODO DI MASSA DEGLI UTENTI DALLE PIATTAFORME…