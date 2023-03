LE METAMORFOSI DELL'AUGELLO: DAL PASSEROTTO ALLO SVENTRAPAPERE - SECONDO UNO STUDIO DI DUE UNIVERSITÀ TURCHE, NEL CORSO DEGLI ULTIMI 500 ANNI LE DIMESIONI DEL PENE NELLE OPERE D'ARTE SONO CRESCIUTE COSTANTEMENTE, CON UN'IMPENNATA DALLA FINE DELL'OTTOCENTO – RIELLO: “EPPURE NELLA REALTA’, STANDO AL ‘JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF MEN AND MASCULINITIES’, IL 55% DEI MASCHI NON È AFFATTO CONTENTO DELLA LUNGHEZZA DEL PROPRIO PENE. LA CAUSA PRINCIPALE È IL CONFRONTO CON LE GENEROSE IMMAGINI DEI PORNO..."

Antonio Riello per Dagospia

la creazione di adamo di michelangelo

Due Università Turche, la BIRUNI University e la SELCUK University, hanno fatto una lunga e sistematica ricerca su un tema di manifesto interesse: come si sono modificate le dimensioni dell'organo sessuale maschile nel corso di circa cinquecento anni di Storia dell'Arte.

Risultato? E' cresciuto costantemente, ma dalla fine dell'Ottocento sembra che la crescita sia stata addirittura esponenziale. Insomma, malgrado tutto, la Storia del Mondo recente potrebbe non aver portato con sè solo ansie e delusioni. Qualcosa di buono (finalmente) sembra anche esserci stato.

penis di andy warhol

Il lavoro accademico si è svolto con una perizia scientifica di rara serietà. Sono stati preventivamente identificati 3 periodi (Rinascimento, Barocco-Rococò-Impressionismo, Arte Contemporanea). Sono stati esaminati, on line, 232 dipinti e per avere degli standard attendibili è stato creato uno specifico algoritmo in grado di rapportare per ogni dipinto la proporzione tra la lunghezza del naso e del pene dello stesso soggetto maschile. Si parla nel caso specifico di "penile lenght to nose lenght" (PtNL). Evidentemente roba seria. Dopo una lungo assestamento di parametri statistici si è arrivati appunto alla conclusione di un progressivo e acclarato allungamento del membro maschile.

Giulio Romano Giove seduce Olimpiade d Epiro 1

Le cause? Forse il miglioramento della qualità e della quantità dell' alimentazione. Forse una progressiva "selezione naturale", generazione dopo generazione, di maschi con attributi sempre più prestanti. Magari solo la maggiore libertà degli artisti di liberare le proprie fantasie erotiche. Le risposte rimangono assai incerte e aperte a nuove ulteriori ricerche.

Ma in tutto 'sto "ben di Dio" si intravedono anche dei lati oscuri. Malgrado questo stimato incremento di misure, uno studio fatto dal "Journal of Psychology of Men and Masculinities" nel 2006 dimostra che oltre il 55% dei maschi campione non sono affatto contenti delle dimensioni del proprio pene. La causa principale è il confronto con le generose immagini dei porno sempre più diffusi. La colpa starebbe dunque nelle super prestazioni dei vari Siffredi e affini. Un altro studio fatto nel 2018 non solo conferma il "discontento" dei maschi ma suggerisce che tale disagio possa, a sua volta, indurre forme di temporanea impotenza.

dimensioni del pene - definizione medica

Insomma per quanto il "coso" cresca sembra non riesca a crescere abbastanza per soddisfare le nuove, vere o immaginarie che siano, esigenze degli utenti. Una legittima soddisfazione di gender ha dato spazio ad una nuova forma di ansia collettiva. Un bel boomerang....

Quel poco che è certo, a questo punto, è la evidente centralità della Storia dell'Arte nelle questioni fondamentali dell'Umanità. Attenzione a dire che l'Arte non serve a niente.

dimensioni pene Antonio Riello Sugar Tattoo dimensioni pene 4 DAVID DI MICHELANGELO