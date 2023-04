IL METEO E' PAZZARIELLO: FINO A PASQUA SERVIRA' L'OMBRELLO, DOPO ARRIVERA' UN’ONDATA DI CALDO ANOMALO – A PASTIERA DIGERITA, SU TUTTA L’ITALIA SI RIALZERANNO LE TEMPERATURE - GIÀ ALLA FINE DELLA PROSSIMA SETTIMANA CI POTREBBERO ESSERE PICCHI DI 25 GRADI ANCHE AL NORD E…

Estratto dell’articolo di Valentina Arcovio per “il Messaggero”

Dopo questo improvviso colpo di coda invernale, l'arrivo di Pasqua e Pasquetta segnerà l'inizio di una primavera che si prospetta eccezionalmente calda e, almeno per il momento, meno piovosa di quanto si vorrebbe. […] Se infatti in questi giorni siamo stati costretti a indossare cappotto, sciarpa, guanti e cappello per affrontare quella che sembra essere una vera e propria irruzione simil-invernale, già da Pasqua potremo iniziare a togliere qualche strato.

Nulla da fare per l'ombrello, che sarà ancora necessario per gran parte d'Italia per tutta la prossima domenica. Ma già dopo 24 ore le nuvole inizieranno a «spegnersi». Sono infatti previste precipitazioni perlopiù solo sulle Marche, in Abruzzo, in Molise e un po' sparse nel Sud Italia.

ONDATA DI CALDO A ROMA

[…] l'ondata di freddo […] ci lascerà presto […] Poi finalmente sarà a tutti gli effetti primavera, una stagione che quest'anno sembra riservarci una grande sorpresa. Non è dunque l'inaspettato abbassamento delle temperature di questi giorni a doverci meravigliare, quanto il caldo fuori stagione che si prospetta poco dopo le feste pasquali.

[...] nel nostro Paese sono attese condizioni meteo prevalentemente stabili e soleggiate, accompagnate da un rapido e marcato aumento delle temperature.

Insomma, arriverà quello che a tutti gli effetti possiamo definire un'ondata di caldo anomalo. «In base alle attuali proiezioni è probabile che nella seconda metà della prossima settimana le temperature massime schizzino diffusamente intorno ai 20-22 gradi, con numerosi picchi fino a 24-25 gradi, anche al Nord», spiega Giuliacci, prospettandoci un pezzo di primavera che avrà il sapore dell'estate.

