IL METEO È IMPAZZITO: AL NORD ITALIA TROMBE D'ARIA E CHICCHI DI GRANDINE GRANDI COME PALLINE DA TENNIS, IL RESTO DELLA PENISOLA È SOTTO IL SOLE COCENTE - UN TORNADO SI È ABBATTUTO QUESTA MATTINA ALLE PORTE DI MILANO SRADICANDO ALBERI E SCOPERCHIANDO TETTI DELLE ABITAZIONI. OLTRE 100 GLI INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO - NEL NORD DEL VENETO SONO CADUTI CHICCHI DI GRANDINE DELLE DIMENSIONI DI UNA PALLINA DA TENNIS CHE HANNO DISTRUTTO LE MACCHINE...

tromba d aria a milano 1

1. TORNADO ALLE PORTE DI MILANO, TRA CERNUSCO SUL NAVIGLIO E GESSATE

Una violenta ondata di maltempo, con fenomeni estremi, ha colpito la Lombardia. Venerdì mattina, nell'area nordest di Milano i vigili del fuoco hanno compiuto circa 110 interventi, venerdì mattina, per allagamenti, scoperchiamenti e alberi caduti in seguito alla violenta «bomba» di maltempo. I residenti hanno filmato l'arrivo del «tornado» tra Cernusco sul Naviglio e Gessate.

2. CORNUDA (TREVISO), CHICCHI DI GRANDINE COME PALLINE DA TENNIS: IL VIDEO DELLA DISTRUZIONE

Un nuovo episodio di maltempo distruttivo si è verificato nel tardo pomeriggio del 19 luglio nel Veneto nord orientale, con una intensa grandinata che ha colpito in particolare le aree dei comuni di Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello e Pederobba. Zone, com'è noto, famose per le coltivazioni viticolle del Prosecco. Nelle immagini che i residenti hanno postato sui social, rilanciate anche dal sito Meteo in Veneto, si vedono chicchi di ghiaccio grandi come palle da tennis. Grossi danni vengono segnalati alle automobili rimaste nei parcheggi.

