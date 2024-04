17 apr 2024 18:36

I METODI MAFIOSI? SI TRAMANDANO DI PADRE IN FIGLIO - NEI QUARTIERI SPAGNOLI DI NAPOLI UN GRUPPETTO DI RAGAZZINI (DI 17, 20 E 22 ANNI) CAPEGGIATO DAL FIGLIO DEL BOSS DEL CLAN DI BIASI, (ORA IN CARCERE) CREAVA DEI POSTI DI BLOCCO IN PIENA NOTTE PER "PERQUISIRE" E CONTROLLARE I PASSANTI - ARMATI, SPINGEVANO LA GENTE SPALLE AL MURO E NESSUNO TRA I CITTADINI LI HA MAI DENUNCIATI - I FATTI RISALGONO AL 2022 E ORA I TRE SONO FINITI IN GALERA...