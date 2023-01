16 gen 2023 19:25

METODO MOGGI! A CAPANNORI, VICINO LUCCA, UN 45ENNE DI ORIGINE MAROCCHINA AL CULMINE DI UN LITIGIO HA SEGREGATO IN CASA LA MOGLIE, INSIEME A UNA VICINA ACCORSA IN AIUTO DELLA DONNA (COSI’ IMPARA A FARSI I CAZZI SUOI) E LE HA RIPETUTAMENTE MINACCIATE CON UN LUNGO COLTELLO DA CUCINA. LE DUE DONNE HANNO APPROFITTATO DI UNA DISTRAZIONE DELL’UOMO PER SCAPPARE: ECCO COME E’ FINITA