14 feb 2023 09:06

IL METODO SAUDITA: PER NON AVERE DONNE IN GIRO A FRIGNARE, LE MANDA NELLO SPAZIO! - RIAD INVIERÀ LA SUA PRIMA DONNA ASTRONAUTA IN MISSIONE SPAZIALE ENTRO LA FINE DELL'ANNO. E' LULTIMA MOSSA DEL REGIME DI BIN SALMAN PER DARE UNA RINFRESCATA ALLA SUA IMMAGINE ULTRA-CONSERVATRICE - RAYYANA BARNAWI SI UNIRÀ AL COLLEGA SAUDITA ALI AL-QARNI IN UNA MISSIONE DI 10 GIORNI ALLA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE (ISS)