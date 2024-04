IL METOO AL CURRY - UNO SCANDALO DI MOLESTIE SESSUALI TRAVOLGE LE ELEZIONI INDIANE: IL PARLAMENTARE PRAJWAL REVANNA, CANDIDATO NEL COLLEGIO DI HASSAN, È ACCUSATO DI ESSERE UN VIOLENTATORE SERIALE - SUBITO DOPO LE VOTAZIONI, AVVENUTE VENERDI' IN GIRO PER LA CITTA' SONO SPUNTATE DELLE CHIAVETTE USB CHE CONTENEVANO DEI VIDEO, CHE SAREBBERO STATI REALIZZATI DALLO STESSO REVANNA, CHE MOSTRANO CENTINAIA DI DONNE ABUSATE DAL POLITICO - LE OPPOSIZIONI GRIDANO AL "COMPLOTTO", SOSTENDO CHE...

(ANSA) - Uno scandalo per molestie sessuali ha fatto irruzione nella campagna elettorale indiana. La vicenda riguarda Prajwal Revanna, parlamentare dello stato del Karnataka, e candidato nelle elezioni in corso nel collegio di Hassan, accusato di avere assalito sessualmente numerose donne. I dirigenti del partito del politico, il Janata Dal (Secular), fondato da suo nonno HD Deve Gowda, ex primo ministro indiano, ha deciso oggi di sospendere Revanna.

Le opposizioni gridano all'inganno sostenendo che il Janata Dal (Secular) sapeva già delle accuse contro di lui, e che nonostante questo ha deciso di candidarlo. Le votazioni nel collegio di Hassan si sono tenute venerdì scorso, mentre lo scandalo è venuto alla luce sabato quando migliaia di chiavette Usb sono state trovate abbandonate ovunque nella città: le chiavette contengono video, secondo alcuni media realizzati dallo stesso Revanna, che mostrano i volti di centinaia di donne abusate dal politico.

Solo dopo la scoperta delle chiavette si è appreso che numerose donne avevano già denunciato alla polizia il parlamentare per abusi sessuali; secondo una delle vittime, che lavorava come domestica nella casa della famiglia, anche il padre HD Revanna, pure lui politico e membro dell'assemblea legislativa dello stato, l'aveva ripetutamente molestata. Alcuni media indiani scrivono che Revanna, che da sabato non si è più visto in pubblico, sarebbe già fuggito dal paese e avrebbe trovato rifugio in Germania.

