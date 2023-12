16 dic 2023 08:00

METOO, FUCK YOU - UN TRIBUNALE DELLA CALIFORNIA HA ARCHIVIATO PER VIZI PROCEDURALI UNA DENUNCIA CHE ACCUSAVA WARREN BEATTY DI AVER AGGREDITO SESSUALMENTE UN'ADOLESCENTE DURANTE LE RIPRESE DI UN FILM NEL 1973 - KRISTINA CHARLOTTE HIRSCH HA PRESENTATO UNA DENUNCIA NEL 2022 DICHIARANDO DI AVER INCONTRATO L'ATTORE QUANDO AVEVA 14 O 15 ANNI E CHE BEATTY, ALLORA 35 ANNI, AVEVA "SFRUTTATO IL SUO STATUS DI STAR DI HOLLYWOOD PER FORZARE UN CONTATTO SESSUALE IN DIVERSE OCCASIONI", INCLUSI "RAPPORTI SESSUALI"